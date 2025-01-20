CHP, İzmir’de son 2 yılını anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, ‘2 Yıllık Faaliyet Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, sunumu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu gerçekleştirdi.

‘AKP çalışıyor, CHP çalışmıyor” algısını kırmak için son 2 yıllık süreçte hayata geçirilen tüm çalışmaları aktaracağını belirten Aslanoğlu, konuşmasına “CHP'nin İzmir'de ve Türkiye genelinde sabah akşam durmadan çalıştığını herkes görmeli” ifadeleriyle başladı.

2023 yılının Ocak ayından itibaren gerçekleştirilen çalışmaları anlatmaya başlayan Aslanoğlu, 6 Şubat depremlerine dikkat çekti. Yaşanan depremin ardından İzmir’de dayanışma örgütlediklerini vurgulayan Aslanoğlu, deprem bölgesine ilk ulaşan ekiplerden biri olduklarını belirtti.

TARİH YAZDI

2023 yılında gerçekleşen Genel Seçim döneminde bütçe yetersizliklerine rağmen sahada aktif çalışma yürüttüklerini dile getiren Aslanoğlu, AKP’nin İzmir mitingine katılım olmadığını hatırlatarak, “İzmir mitingimiz 1 milyon kişinin katılımıyla tarih yazdı” dedi.

BÜYÜK EMEK VAR

Alsancak Limanı’nın özelleştirilmesinden ÇEDES projesine, Soma yürüyüşünden emek mitinglerine kadar pek çok mücadeleye destek verdiklerini aktaran Aslanoğlu, şunları söyledi: “CHP gerçekten çok çalışıyor, ilçe başkanlarımız gerçekten çok çalışıyor, genel başkanımız gerçekten çok çalışıyor. Bu örgüt sabahtan akşama kadar boş durmadan çalışıyor. CHP'nin İzmir'deki başarılarının arkasında bu büyük emek var. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.”

Aslanoğlu'nun konuşmasının ardından CHP İzmir Kadın Kolları, Hukuk ve Seçim İşleri Komisyonu, Bilişim Komisyonu, Parti İçi Eğitim Komisyonu, Milli Eğitim Komisyonu, Sosyal Politikalar Komisyonu ve Gençlik Kolları Komisyonu gerçekleştirdikleri çalışmalara dair bilgiler verdi.

BİAT ETMEYECEĞİZ

Öte yandan Gençlik Kolları Komisyonu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın çok sayıda polis eşliğinde adliyeye 'ifade vermeye' götürülmesi ve hakkında adli kontrol kararı verilmesine yönelik şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarı yargı sopasını kullanmakta ısrarcı. Çünkü biliyorlar ki sonları yakın, gidecekler. Biz de buradan seslenelim onlara, mertçe yarışın, birazcık mert olun. Bu kürsüden tekrar ediyoruz: biat etmeyeceğiz, teslim olmayacağız, vazgeçmeyeceğiz.”