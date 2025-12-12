CHP İzmir’den iktidar vurgusu

BirGün EGE

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güç, CHP’nin anketlerde yüzde 40’lar seviyesinde göründüğünü belirtti ve ilk seçimlerde iktidara geleceklerini ifade etti.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Güç, AKP iktidarının toplumda karşılığı kalmadığını dile getirdi. Güç, “AKP iktidarı şu an anketlerde yüzde 20’lerde ama toplumun her kesimiyle görüşüyoruz, sokaktayız, AKP iktidarı toplumda yok. Yüzde 10 menfaat grubu var. O da bittikten sonra ilk seçimlerde yok olup gidecekler. Bu seçimlerde ciddi bir oy oranıyla seçimi alacağımıza inanıyoruz. Anketlerde yüzde 40’larda görünüyoruz. Toplumda sessiz bir çığlık var, bunun karşılığını ilk seçimlerde göreceğiz. CHP önümüzdeki dönemde bu ülkeyi yönetecek tek parti” dedi.

"MERKEZİ YÖNETİMİN YAPMASI GEREKEN İŞLERİ BELEDİYELER YAPIYOR"

Yerel yönetimlerin, merkezi idarenin yapması gereken birçok görevi üstlendiğini belirten Güç, yaşanan sorunların ekonomik krizden kaynaklandığını ifade etti. Güç, “Yerel yönetimlerde yaşanan ufak tefek sorunlar, halkın ekonomik buhran nedeniyle her şeyi bizden beklemesinden kaynaklı. Merkezi yönetimin yapması gereken ama yerel yönetimlerin yaptığı o kadar iş var ki… Beklenti bize döndü. Tüm baskılara rağmen CHP’li arkadaşlarımız bu mücadeleyi veriyor. Bunun karşılığını halkımızdan alacağımıza inanıyorum. Suni gündemler yaratılarak gündemi değiştirmenin bir anlamı yok. Gündem sosyal hayat, çocukların geleceği, ekonomik kriz, emekliler, gündem toplum… Asıl gündeme odaklanacağız” diye konuştu.

İzmir’de CHP oylarının düştüğü yönündeki iddialara ilişkin soruya yanıt veren Güç, bunun algı çalışması olduğunu savundu. Güç, “Çalışmalarımız var ancak bu algı yönetimi. İzmir CHP’nin kalesi, ufak tefek sorunlar oldu diye halkın teveccühü düşecek değil. Sahada bir tepkiyle karşılaşmıyoruz. İşçi maaşları, çöp problem oldu diye halk tepki verecek değil. Halkın gündemi farklı” dedi.

GİDERLER ARTTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde devam eden DİSK eylemleri ve belediyelere yönelik “silkeleme” uygulamalarının sorulması üzerine Güç, ekonomik ve idari baskılara dikkat çekti. Güç, “İşçilerin aldığı maaşlar üzerinden asla bir şey söylemem, geçimin ne kadar zor olduğunu görüyoruz” diyerek başladığı açıklamasında, deprem, pandemi ve 6 Şubat sürecinde belediyelerin ağır bir yük üstlendiğini söyledi.

“Bu dönemde giderler arttı” diyen Güç, “En çok giderlerden biri toplu ulaşım oldu. ESHOT, metro ücretsiz kamu personeli taşıdı. Birkaç yıl bunu sübvanse etmek kolay değil. Ardından 6 Şubat depremleri yaşandı. Tüm belediyeler çok ciddi yardımlar yaptı. Bu dönemde harcamalar çok yükseldi. SGK ödemeleri bu yüzden çok birikti. Vergi borçları birikti. Cumhurbaşkanı ‘silkeleyin’ dedi. CHP’li belediyeler silkelenirken AKP ve MHP’li belediyeler silkelenmedi” şeklinde konuştu.

“ŞİRKET DEĞİL KAMU KURUMU”

İller Bankası paylarından yapılan kesintilere de değinen Güç, “İller Bankası’ndan gelen payın yüzde 40’ı kesildi. Belediyeler ‘kaynak yaratsın’ deniyor, belediyeler şirket değil kamu kurumu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle vergi borçları silinebilir, indirim yapılabilir ama yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

Sendikal eylemlerin iç çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Güç, “İşçiler sıkıntı yaşıyor, emeklerini almak zorunda ama bunun iç çatışmaya dönmesinin faydası yok. Bu, merkezi hükümetin baskıyı kaldırmasıyla çözülecek bir şey. Sendika ile yerel yönetimler ortak paydada buluşmalı ve asıl sorunun merkezi hükümetin baskısı olduğu görülmeli” dedi.

İzmir’de yaşanan çöp ve Körfez sorunlarına da değinen Güç, “İzmir’deki AKP’li siyasetçiler çok kötü, hiçbir yatırım yapmıyorlar bizim belediyelerimize laf söylüyorlar, akıl veriyorlar. Akıl vermeyi bırakıp bu şehre ne katabiliriz diye düşünmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Parti içi eleştiriler ve İzmir milletvekilleriyle toplantı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Güç, “TBMM’de bütçe görüşmeleri var. Dolayısıyla milletvekillerimiz bütçe görüşmelerinde. Ayın 22’sinden sonra toplantı yapacağız” dedi.