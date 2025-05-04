Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP Kadıköy Gençlik Kolları: CHP standında şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki A.Ç.C, saldırıya uğradı

CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Kadıköy'de, 15 yaşındaki A.Ç.C'nin, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve erken seçim ile ilgili kurulan stantta çalan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik ettiği gerekçesiyle oradan geçenlerden biri tarafından saldırıya uğradığı, darbedilen çocuğun hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Güncel
  • 04.05.2025 21:33
  • Giriş: 04.05.2025 21:33
  • Güncelleme: 04.05.2025 21:36
Kaynak: ANKA
CHP Kadıköy Gençlik Kolları: CHP standında şarkıya eşlik eden 15 yaşındaki A.Ç.C, saldırıya uğradı
FOTOĞRAF: ANKA

CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Kadıköy'de, 15 yaşındaki A.Ç.C'nin, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve erken seçim ile ilgili kurulan stantta çalan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik ettiği gerekçesiyle oradan geçenlerden biri tarafından saldırıya uğradığı, darbedilen çocuğun hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

CHP Kadıköy İlçe Gençlik Kolları'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Kadıköy PTT önünde CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın kurduğu "Ekrem İmamoğlu ve erken seçim stantı"nda çalan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik eden 15 yaşındaki A.Ç.C, oradan geçmekte olan 3 kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Şarkıyı söylememesi istenen A.Ç.C. şarkıyı söylemeye devam edince gruptan birinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle gözünden yaralanan A.Ç.C. hastaneye kaldırılırken, fail ve yanındakiler olay yerinden kaçtı.

Sırrı Süreyya Önder için yapılan tören çıkışında Özgür Özele saldırı!
BirGün'e Abone Ol