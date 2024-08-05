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CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı'nda başkanlığa Asu Kaya seçildi

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda başkanlığa Asu Kaya seçildi. 662 delegenin oy kullandığı seçimde Asu Kaya 487, Aylin Nazlıaka da 139 oy aldı.

Kadın
  • 05.08.2024 00:33
  • Giriş: 05.08.2024 00:33
  • Güncelleme: 05.08.2024 00:38
Kaynak: ANKA
CHP Kadın Kolları 15. Olağan Kurultayı'nda başkanlığa Asu Kaya seçildi
FOTOĞRAF: ANKA

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda başkanlığa Asu Kaya seçildi.

CHP 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara ATO Congresium'da yapıldı. 662 delegenin oy kullandığı seçimde Asu Kaya 487, Aylin Nazlıaka da 139 oy aldı.

Kurultay sırasında eğitimci Birsen Bayar, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilmişti.

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