CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nda tören: Asu Kaya görevi devraldı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'na seçilen Asu Kaya, resmen göreve başladı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15. Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, genel merkezde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan görevi devraldı.

Nazlıaka, burada yaptığı konuşmada, "Emek ve mücadeleyle yoğrulmuş, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan CHP'li bir kadınım. Bundan sonra da emeğimle, mücadelemle partimizi iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceğim. Cumhuriyet'i yeniden demokrasiyle taçlandıracak olan irade, kadınların eşitlik ve adalet mücadelesiyle yükselecek. Asu Başkanımı ve seçilen yönetimini kutluyorum" dedi.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Kaya ise CHP iktidar olana kadar hep birlikte örgütleriyle mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayarak "Kurultayımızda, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in altını çizdiği 'eşit temsil'i yakalayana kadar hep birlikte omuz omuza mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Kaya, şunları söyledi:

"Bu hareketi bütün Anadolu'ya, dört bir yanına daha yaygınlaştırmak, sahada daha da görünür kılmak, 81 ildeki kadın örgütlerimizin ortaya koyduğu çalışmaları TBMM'de dile getirmek ve tüm kamuoyuna duyurmaktır maksadımız. Böylelikle gücümüzü daha da artıracağız. Bütün kadın örgütlerimiz alandan Meclis'e daha görünür kılınacak. 'Geçim yoksa seçim var' diyoruz. En erken zamanda iktidarda inşallah olmak üzere."

Konuşmaların ardından Kaya ve Nazlıaka birbirlerine mor ve kırmızı çiçekler verdi.