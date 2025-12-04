CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya'dan, ev hapsindeki Şenol Aslanoğlu'na ziyaret

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, konutu terk etmeme yasağı bulunan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Aslanoğlu, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı. Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partimizin Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve kadın yoldaşlarımız bugün ev hapsinde beni ziyaret ederek güç ve moral verdiler. İlk günden beri beni hiç yalnız bırakmadılar.

Asu Başkanım Osmaniyelidir. Ben de kendimi her zaman fahri Osmaniyeli görürüm; çünkü büyük deprem günlerinde İzmir ile Osmaniye kardeş şehir olmuş, biz de Osmaniye’de deprem bölgesinde çalışmış, omuz omuza dayanışmanın en güzel örneklerini vermiştik. Osmaniye’nin dostluğunu, kardeşliğini hayatım boyunca unutmadım; bende çok derin izleri vardır.

Partimizde ve ülkemizde değişimin, dayanışmanın ve mücadelenin en güçlü taşıyıcıları kadınlardır. İl başkanlığım boyunca da en büyük gücü kadın yoldaşlarımdan aldım. Mücadeleye hep birlikte, en güçlü şekilde devam edeceğiz."