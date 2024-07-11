CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı seçimi: Bir isim daha adaylığını açıkladı

Eğitimci Birsen Bayar, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Bayar, "CHP tabanını oluşturan kadınların sesini seslendirmeyi ve harekete geçirmeyi düşünmekteyiz. Biz ancak gücümüzü örgütten ve örgütçülerden alacağız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığa hazırlanan isimler belli olmaya devam ediyor.

CHP Kadın Kolları, 4 Ağustos 2024 tarihinde 15’inci Olağan Kurultayı'nı yapacak.

Eğitimci Birsen Bayar, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Bayar, şöyle konuştu:

"Bugün burada sizlere neden ‘Yeniden Kurgulanma’ ihtiyacının olduğunu anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak ben kimim diye soranlara; Hz. Nuh’un gemisi ile yeniden yaşamın Kurgulandığı yerde dünyaya gözlerim açıp, Ege'nin incisinde dünyayı kucaklayıp, bir baştan bir başa mekik dokur gibi yalnız ve güzel ülkemin dört bir köşesinde on binlerce çocuk genç ve yetişkinde katkısı olmuş, onlarca eğitim projelerine imza atmış, iki çocuğunun ve dokuz kitabın ayrıca iki televizyon programının annesiyim. Gözümü açtığım okul koridorlarını, merkez teşkilatını, ülkemizin tıkanmışlığının, bulunduğumuz görevde en iyi şekilde yapsak da toplumun kutuplaşarak hızla dönüşüme girmesinin verdiği endişe ile üniversite yıllarında başladığım aktif siyasete dönme gerekliliği hasıl olmuştur. Bundan dolayı yirmi yaşında başladığım uzun yıllar da yönetici olarak çalıştığım rehber öğretmenliğime 26 yılın sonunda nokta koydum. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır diyerek çıktığım bu siyasal katılma yolculuğumda bana güvenen, inanan yol arkadaşlarımızla 12 Eylül cutasından sonra toparlanamayan kadın örgütlenme yapılarını ‘Yeniden Kurgulama’ adını verdiğimiz programımız ile işte karşınızdayım.

Arkanızda kim var sorusuna ise kağıt toplama işini bulduğu mevsimlik işçilikle kıyaslatmak için kapımı çalan Fatma, Samsun'da tütün kıran Gülseren, Antalya'da serada 'of' demeden çalışan yörük Zehra, Diyarbakır'da çocukları için koca şiddetine dayanan Kürt Zeynep, Rize'de hakkı yenen çay toplayan Laz Fadime, hemşire Leyla, fabrika işçisi İncihepsinden öte kız erkek ayırmadan gözlerime gözleri değdikten sonra aşkları başlayan sevgili evlatlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz var.

"DAİMA SAHADA OLACAĞIZ"

Yeniden kurgulanma ile kadınlarımızın siyasal katılmada herkesin kendi kişisel gelişimini sağlayacak sosyal ekonomik içerikli projeler ile eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Yeniden hayata geçirilecek olan halkevlerinde kadınlarımız hem siyasal yaşamın içerisinde olacak hem haklarını öğrenecek hemde ekonomik özgürlüklerini elde edebilecektir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gümüş tepsi içinde verdiği kaybetmeye yüztutan haklarımızı için mücadeleci ruhu korkmadan yeniden kazanacağız. Bizler kadını, güvenli emin katılımı için faaliyetlerimizle toplumsal hayatın içine çekeceğiz. İl, ilçe, belde, köy, mahalle, apartman örgüt yapılarımızı yeniden çağın koşullarına göre kurgulayacağız. Az olsun benim olsun değil ikdira yürüyen partinin olmazsa olmazı Kadın Kolları örgütlenmesinin yeniden kurgulanarak büyümesidir hedefimiz.

Seçime bir kala değil daima sahada olacağız. Siyasal katılmada sürdürülebilir projeler ile sahada siyasal katılımı artıra artıra kendini bulmuş bir kadın örgüt yapısı kuracağız. Fantastik programlar popilist söylemler ile değil ayağı yere basan Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemiş çalışma programımızla projelerimizle ekip ruhumuzla çalışacağız. Bu yaşıma kadar egenin kıyısından sıfır noktasına ülkemin dört bir tarafında nasıl çalıştıysam aynı azimle karalılıkla çalışmaya devam edeceğim. Bize güvenin, bize inanın."

"HEDEF SOKAĞI ÖRGÜTLEMEKTEN GEÇECEKTİR"

Partimiz CHP nin Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklamaktayım. Bilindiği gibi; gelinen ve yaşatılan süreçlerde, sürdürülen ekonomik, sosyal, siyasal yapılar, çıkmazlarla karşılaşılmıştır, rejim değiştirilmiştir. Yakın zamanda yerel seçimler yapılmıştır, bu seçimlerde partimiz CHP oluşan koşullara göre oldukça büyük başarılar elde etmiştir. Bunun sonucunda tüm Türkiyenin ve dünyanın dikkatleri partimizin üzerine çekilmiştir. Bu nedenle de attığımız her adıma dikkat etme gerekliliği doğmuştur. Bu başarıların devamı ancak örgütsel mücadele ve diğer örgütlerle dayanışmayla söz konusu olacaktır. Halkımız sokakta iktidarın baskısından ekonomik çıkmazlarından kurtulmak istemektedir. Hedef sokağı örgütlemekten geçecektir. Bu da güçlü kadın örgütlenmesinden geçmektedir. Örgütlenmesini yapabildiğimiz an, parti içi demokrasiyi sağlayabildiğimiz zaman ülkede demokratik halk iktidarının kurulmasının heves ve heyecanını yaratmamız söz konusu olabilecektir. Böylece partimiz kısa zamanda iktidara gelebilecektir. Artık çözüm CHP iktidarı ile olacaktır.''

Mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır ve Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç da CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylıklarını açıklamıştı.