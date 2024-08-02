CHP Kadın Kolları Kurultayı öncesi üç adaydan ortak açıklama: "Birleşen kadın hareketi ayrıştırmaz, birleştirir ve partimizi iktidar yapar"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı için aday olan Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç ve Merve Kır'ın yaptığı ortak açıklamada, "Birleşen kadın hareketi ayrıştırmaz, birleştirir ve partimizi iktidar yapar. Aslolan partimizin iktidar yürüyüşüdür" ifadelerine yer verildi.

CHP, 4 Ağustos'ta, 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nı düzenlemeye hazırlanıyor. Son kurultayını 2020'de yapan CHP Kadın Kolları, genel seçimler ve yerel seçimler nedeniyle parti kararı doğrultusunda 15'inci Olağan Kurultayı'nı 4 yıl sonra yaıyor. "Adalet ve Eşitlik" sloganıyla düzenlenecek kurultayda, tüm illerden delegeler yeni Kadın Kolları Genel Başkanı'nı seçecek.

Kurultay öncesi adaylığını açıklayan ilk isim, Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu. Ardından CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar da adaylıklarını açıkladı. Kurultayda Kadın Kolları Genel Başkanlığı için adaylığını duyuran son isim ise Osmaniye Milletvekili Asu Kaya oldu.

"ASLOLAN PARTİMİZİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜDÜR"

Adaylığını açıklayan isimlerden Birsen Bayar, Birsen Temir Saraç ve Merve Kır kongre öncesi bir araya gelerek ortak basın açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrı yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP Kadın Kolu Başkan adayları olarak bu Pazar günü yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Kurultayı için bir araya geldik. Bu yürüyüşte kadın hareketini büyütmek ve yeniden yapılandırmak isteyen bizler CHP Kadın Kolları Kurultayı’nın adil, eşit ve özgür koşullarda gerçekleşmesi için partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i parti kamuoyuna çağrı yapmaya davet ediyoruz.

Birleşen kadın hareketi ayrıştırmaz, birleştirir ve partimizi iktidar yapar! Aslolan cumhuriyet değerleridir. Aslolan laik, demokratik bir Türkiye’yi yeniden inşa etmek için yola çıkan partimizin iktidar yürüyüşüdür. Kadınlar kazanacak, biz kazanacağız!"