CHP Kadın Kolları'nın Avcılar mitingi öncesi düzenlediği yürüyüşe polis müdahalesi

CHP Kadın Kolları'nın saat 20.30’da İstanbul Avcılar’da düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı miting öncesinde gerçekleştirdiği "Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü"ne polis müdahale etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özgür kalması talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul ayağındaki 9'uncu buluşması Avcılar'da gerçekleştirilecek.

CHP Kadın Kolları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla “Adalet ve Özgürlük Yürüyüşü” düzenledi.

Yürüyüşe polis müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı.

#SonDakika

CHP Kadın Kolları'nın Avcılar mitingi öncesi düzenlediği yürüyüşe polis müdahalesihttps://t.co/QBPScugmPy pic.twitter.com/bQCUGTjHGq — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 18, 2025

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya yaşananlara tepki gösterdi. Kaya şunları kaydetti:

"BU BİR ZORBALIKTIR"

"Aylardır süren hukuksuzluklara karşı, kanun dışına çıkmadan, en yasal hakkımız olan yürüyüş hakkımızı kullandık. Haksızlığa itiraz eden kadınlar olarak bu büyük caddeye, anayola sığmadık!

Aramızda Çorlu tren faciasında evladını yitiren Mısra Öz vardı. Görevden alınan belediye başkanlarımızın anaları, 5 aylık gencecik eşleri vardı. Haksızlığa 'dur' diyen bütün kadınlar burad.

İlk kez kadına yönelik böyle bir fiziki müdahaleyle karşılaştık. Danışmanımı korumaya çalışırken bir "polis müdürü" olduğu iddia edilen şahıs üstümüze atladı. Bu davranış, şerefli Türk Polisi'ni temsil etmiyor; bu bir zorbalıktır"