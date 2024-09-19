CHP, 'Kamuda Tasarruf' düzenlemesini AYM'ye taşıdı

Ekonomik krize karşı çözüm olarak halka sunulan ‘Kamuda Tasarruf’ paketine ilişkin tartışmalar sürerken CHP, düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, BOTAŞ'ın Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılması ve kamuda çift maaş uygulamasına son verilmesine ilişkin düzenlemenin yürürlüğünün ertelenmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun" yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulduğu ifade edildi.

CHP’li Günaydın, şunları dile getirdi:

“Kamuoyunda Tasarruf Tedbirleri Paketi adıyla bilinen ve 26 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan kanuni düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi başvurumuzu yapmış bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu başvuruya ilişkin gerekçelerimizi sosyal medya hesaplarımızdan ve basın bültenimizden sizlerle paylaşacağız. Ben burada kısa bir özeti sizlerle paylaşmayı, otomotiv sektöründe kamu yararına aykırı olmak üzere bir damga vergisi istisnası ve Özel Tüketim Vergisi oranlarının düşürülmesini, üstelik de bir yabancı yatırımcının yararına olmak üzere düzenleyen bir hükme sahip. Yani yasanın başlığı tasarruf ama damga vergisi oranlarını düşürüyor ve aynı zamanda Özel Tüketim Vergisi oranlarını düşürüyor, üstelik de bunu bir yatırımcıya yönelik olmak üzere yapıyor. Hem Anayasa'ya aykırı hem de başlığa aykırı.”

Düzenlemeyle, BOTAŞ'ın doğalgaz alımı ve aramalarında, petrol ile sondaj çalışmalarında ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yurt dışından yapacağı ithalatlarda Kamu İhale Kanunu’na uyulmasının zorunlu olmaktan çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, “Yani Kamu İhale Kanununu BOTAŞ ve Toprak Mahsulleri Ofisi açısından bir istisna haline getiriyor. O halde soralım; Kamu İhale Kanunu'na uymak bu memlekette tasarrufu mu getirir, yoksa BOTAŞ ve TMO'yu Kamu İhale Kanununun dışına taşımak acaba ülkenin tasarruf etmesi açısından daha mı yararlıdır? Şüphesiz öyle değil ve bu nedenle bunun da iptalini istiyoruz” denildi.

“ANAYASAYA AYKIRI HÜKÜMLER VAR”

Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer taraftan Anayasa'ya aykırı hükümler var. Avukatlık Kanununa aykırı biçimde serbest avukatlar ve mükellefler arasındaki sır tutma zorunluluğuna aykırı olacak biçimde gayrimenkul alım satım ile ilgili bilgileri serbest avukatın doğrudan MASAK'a bildirmesine ilişkin hükümleri insan haklarına ve Avukatlık Kanununa aykırı görüyoruz ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyoruz.

“KAMUDA BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARA KIYAK”

Bir diğer düzenleme kamuoyuna çok tartışıldı. Çok sayıda yüksek kamu görevlisi, AKP yandaşı üç, dört, beş hatta altı maaş alıyorlar ve daha fazla maaş almaya doymuyorlar. Güya bu yasa bunu engelleyecek bir hüküm içerdi. Arkadaşlar, bunların tümünün yürürlük maddesi Resmi Gazete'de yayımlandığı gün, yani 26 Temmuz olmasına rağmen birden fazla maaş alanlarla ilgili yürürlük maddesini bu yılın sonuna uzattılar. Başka bir deyişle, AKP'nin bir avuç yandaşı bu yıl sonuna kadar ayrıcalıklı çok maaş uygulamasına devam edebilecekler. Bunun bir yerde tasarrufla alakası varsa, bir yerde kamu yararı ile alakası varsa dönsünler, bu kanunu yapanlar bize söylesinler. Komisyonlarda, Genel Kurulda çok bunun itirazını yaptık, şimdi yüksek Anayasa Mahkemesi yargısına bununla ilgili başvurumuzu yapıyoruz. Dediğim gibi bununla ilgili her türlü açıklamayı basın bültenimizde ve sosyal medya hesaplarımızda bulacaksınız. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi her zaman olduğu gibi bu Anayasa Mahkemesi başvurusunu neden yaptığını ve hangi gerekçeyle yaptığını kamuoyuna açıklamayı yararlı görüyor. Aracılığınızla bunu yapmış bulunuyoruz.”