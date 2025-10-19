Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP Karabük İl Başkanlığına Vedat Yaşar seçildi

Sonuçların açıklanmasının ardından bazı partililer arasında arbede yaşandı

Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 22:13
  • Giriş: 19.10.2025 22:13
  • Güncelleme: 19.10.2025 22:13
Kaynak: AA
CHP Karabük İl Başkanlığına Vedat Yaşar seçildi

KARABÜK (AA) - CHP Karabük 39. Olağan İl Kongresi'nde Vedat Yaşar yeniden göreve getirildi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde divan başkanlığını CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'ın yaptığı kongrede, Vedat Yaşar, Erdoğan Dinçel ve Yaşar Koç il başkanlığı için yarıştı.

166 delegenin oy kullandığı seçimde Koç 18, Dinçel 73, Yaşar ise 75 oy aldı. Bu sonuçla Yaşar, yeniden il başkanlığına seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından bazı partililer arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Polis ekipleri ve partililerin müdahalesiyle arbede sona erdi.

BirGün'e Abone Ol