CHP Kars İl Başkanlığına Onur Uludaşdemir yeniden seçildi

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP 39. Olağan Kars İl Kongresi'nde Onur Uludaşdemir bir kez daha il başkanlığına seçildi.

CHP 39. Olağan Kars İl Kongresi toplandı. CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in oybirliği ile divan başkanlığına seçildiği kongrede, CHP Kars İl Başkanlığı için mevcut il Başkanı Onur Uludaşdemir ile Gençlik Kolları Başkanı Nevruz Yantemur yarıştı.

Kongrede, 121 delegeden 116’sı oy kullandı. Kullanılan oyların 72’sini alan Onur Uludaşdemir, yeniden il başkanlığı görevine seçildi. Nevruz Yantemur ise 44 oy aldı.

Uludaşdemir, sonuçların açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP’nin kongreleriyle ve kurultaylarıyla anılan bir parti olduğunu belirtti. Genç yaşta iki kez merkez ilçe başkanlığı, iki kez de il başkanlığına seçildiğini anlatan Uludaşdemir, "Çok mutluyum. Bütün yol arkadaşlarıma ve tüm partililerime teşekkür ediyorum” dedi.