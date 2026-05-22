CHP kaynakları: Kılıçdaroğlu "hemen kurultay" derse uzlaşı sağlanır

Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimi, 21 Mayıs’ta kendilerine tebliğ edilen mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde, “Demokrasi nöbeti” tutuyor. CHP Genel Merkezi’ni, “Kale” olarak nitelendiren CHP’liler, “Kalemizi terk etmeyiz” diye konuşuyor.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kararın ardından izlenecek yol haritasına yönelik, “Kılıçdaroğlu’nun tavrı” bekleniyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kılıçdaroğlu’nun, “Partiyi derhal kurultaya taşıma” iradesi ortaya koyarsa uzlaşı sağlanabileceği belirtiliyor.

ARACI AHMET AKIN MI?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, Özel ve Kılıçdaroğlu arasında aracılık görevini üstlendiği de konuşuluyor. Akın’ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra Özel’i ziyaret etmesi de iddiaları güçlendiriyor.

OFİSTE TOPLANTI

Kılıçdaroğlu’nun çalışmalarını ofisinde sürdüreceği öğrenilirken 20’ye yakın milletvekilinin Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiği anlatılıyor. Çalışma ofisinde ilk toplantısını CHP milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erden Kılıç, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürkmen ve Mahir Polat ile yapan Kılıçdaroğlu’nun, izleyeceği yol haritasıyla ilgili detayları paylaştığı ifade ediliyor.

ARINMA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar ise “Arınma” çağrısını anımsatarak, partinin kısa süre içinde kurultaya götürülmesi önerisine kapıyı kapatıyor. Kendisini, “Kılıçdaroğlu’na yakın” olarak nitelendiren CHP milletvekilleri ise “Parti, arındırılmadan kurultaya taşınırsa aynı senaryolar yaşanır” görüşünü ileri sürüyor.