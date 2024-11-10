CHP kayyum uygulaması için 'medya takip kurulu' oluşturdu

31 Mart seçimlerinde yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer geçen çarşamba sabaha karşı gözaltına alınıp tutuklanmış, yerine kayyum atanmıştı. Bunun üzerine CHP’liler ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti ile kayyum uygulamasını protesto etmeye başlamıştı. Parti kurmayları, Demokrasi Nöbeti eylemlerinin 17 Kasım'dan sonra "bir aşama daha büyütüleceği" bilgisini verdi. Planlamaların önümüzdeki hafta içinde MYK'da ele alınması ve kesinleştirilmesi öngörülüyor.

Parti kurmayları ayrıca, kayyum uygulamasının ve protestoların medyada nasıl yer aldığını da yakından takip ediyor. Esenyurt'a kayyum atanması, Ahmet Özer'in tutukluluğu ve yerel yönetimlere yönelik diğer anti demokratik uygulamaların yakından izlendiğini, kamuoyunun konuyla ilgili algısının sıkı takip edildiğini belirten kurmaylar, bunun için oluşturulan "medya takip kurulu" hakkında da bilgi verdi.

Kurul, Esenyurt ve Özer hakkında sosyal medyadaki paylaşımlar dahil olmak üzere tüm iletişimi izleyip parti yetkililerine raporluyor. Partinin, ilçede kayyum ve belediyecilik üzerinden "yalanlar-gerçekler" başlığıyla broşür hazırladığı ve önümüzdeki günlerde dağıtmaya başlayacağı da edinilen bilgiler arasında. Ayrıca, avukatlar da her gün sabah, öğlen ve akşam cezaevine ziyarete giderek hem Ahmet Özer'i yalnız bırakmıyor hem de çalışmalar hakkında bilgilendirip görüş alışverişinde bulunuyor.

ESENYURT'UN YARIM KALAN PROJELERİ İÇİN DİĞER BELEDİYELER DEVREDE

Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından seçim döneminde vaat edilen ve seçim sonrasında başlayan bazı belediye projeleri de yarım kaldı. CHP kurmayları, ilçede kayyumla birlikte duran bazı belediye projeleri için başta İBB olmak üzere diğer CHP'li ilçe belediyelerini işaret etti.

Buna göre, diğer belediyeler Esenyurt'un projeleri için devreye girecek, inşaat ve asfalt faaliyetleri yarım bırakılmayacak. Bu çerçevede öncelikli olarak yarım kalan bir kreş inşaatı tamamlanacak, Haramidere Cemevi'nin temelinin atılması sağlanacak, mevcut konservatuvarın düzenlenmesi işi sürdürülecek, daha önce planlanan asfaltlama faaliyeti devam ettirilecek.