CHP, kayyuma karşı 'Adalet Nöbeti'ne başlıyor

BirGün / ANKARA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen CHP Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti.

Parti Meclisi toplantısında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması konuşuldu.

ADALET NÖBETİ BAŞLIYOR

Parti Meclisi'nde alınan karara göre CHP, yarın Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması üzerine Adalet Nöbeti tutulacak.

Esenyurt Belediyesi'nde gerçekleştirilecek nöbete, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP İstanbul Milletvekili Taşkın Özer ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever katılacak.

CHP'li yetkililer, Adalet Nöbeti'nde CHP'nin yol haritasını da açıklayacak.

MYK DE TOPLANDI

CHP'de Parti Meclisi'nin ardından Merkez Yönetim Kurulu da toplandı.

Toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti.

MYK toplantısında Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının da değerlendirildiği öğrenildi.