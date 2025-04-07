CHP kayyuma karşı ön aldı: Cesaretin varsa çık karşımıza

CHP’nin kayyum riskine karşı aldığı karar kapsamında, “İrade Milletindir” sloganıyla gerçekleştirilen 21’inci Olağanüstü Kurultayı’na partililerin yanı sıra yurttaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, kurultayın yapıldığı salona delegeler, bazı parti üyeleri, milletvekilleri, parti yönetimi ve belediye başkanlarının da aralarında olduğu sınırlı sayıda kişi alındı.

Salonun ve kültür merkezinin çevresi, Parti Meclisi adaylarının afişleriyle sarıldı. Salonun çevresine stant açan adaylar, PM seçimleri için imza toplamaya çalıştı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest kalması ve erken seçim talebi için yapılan imza kampanyası için de salonun çevresine imza stantları kuruldu.

Eski CHP Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın salondaki yerlerini aldı. Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou da kurultaya katılarak destek verdi. CHP lideri Özgür Özel salona, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganı için yazılan şarkıyla girdi. Kurultayın Divan Başkanlığı’na oy birliğiyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi. Kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, “İmamoğlu’nu Silivri’ye atmak kurtuluş mu?” diye sordu. Çavuşoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun kurultay delegelerine gönderdiği mesajı okudu.

İMAMOĞLU’NA SELAM

Kurultayın açılış konuşmasını yapan CHP lideri Özgür Özel, kurultayın gerçekleştirilememesi için çok sayıda engellemeyle karşılaştıklarını söyledi. Özel, Türkiye’nin 81 ilinden olağanüstü kurultay için Ankara’ya gelen delegelere teşekkür etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hukuksuzluklara karşı mücadele eden yurttaşları da selamladı. Tutuklu belediye başkanlarının isimlerini tek tek okuyan Özel, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ise “Silivri zindanında tutulan canım yiğidim, Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’na merhaba” ifadesini kullandı. CHP’li Özel, Gezi Davası tutukluları ile 19 Mart itibarıyla hukuksuzluklara tepki için eylemlere katılan ve gözaltında tutulan öğrencilere de selam gönderdi.

ANKETLERDE BİRİNCİYİZ

Özel, Genel Başkanlığı boyunca 54 ile dokuz ülkeye gittiği belirtti. CHP örgütünün, eylem kabiliyetinin ve organizasyon yeteneğinin hızla geliştiğini kaydeden Özel, “Özellikle 15-25 yaş arası gençlerin partiye üye olma sürecinin olağanüstü düzeyde ivme kazandığını görüyoruz” dedi. AKP’nin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden sonra, “Kaybetmeyi kabullenemediğini” söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletle kavga ederek, kutuplaştırarak koltukta kalabileceklerini düşündüler. Ancak attıkları her adımda biraz daha fazla zayıfladılar. Yasakları, yoksulluğu, yolsuzluğu çok daha ileri boyutlara götürdüler. Demokrasiyi, işine geldiğinde binilecek bir tren gibi görenler, yenildikten sonra hızla o trenden inmeye başladılar. Despot bir rejimi kurmak için adımlarını sistematik ve planlı şekilde atmaya başladılar.

Yaşadığımız Saraçhane sürecinden önce yapılan tüm anketlerin, dün açıklanan mart ayı ortalamasında CHP, kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin birinci partisi. AKP, erimeye devam ediyor. Türkiye’nin geleceğine ihanet edecekleri bir süreci 9 Ekim’de İstanbul’a atadıkları bir başsavcı eliyle başlattılar. Daha o günlerden, ‘Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı’na darbe girişimi hazırlığı var’ diyerek hepinizle paylaşmıştım. Adalet Bakanı’nın bile söz geçiremediği özel görevli bir yargı aparatıyla bizi susturmaya çalıştılar. Hukuksuzluk dalgası başlatarak, toplumun tüm kesimlerini sindirebilecek operasyonlarla insanları itiraz edemez, açıklama yapamaz hale sokmaya çalıştılar. Buna TRT’yi de RTÜK’ü de dahil ettiler.”

CHP lideri Özel, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığının CHP üyelerinin yanı sıra milyonlarca yurttaşın da oyuyla belirlendiğinin altını çizdi. İBB Başkanı İmamoğlu’nun diplomasının hukuksuz bir sürecin ardından iptal edildiğini ifade eden Özel, “Bu örgüt, 14 milyonun üzerinde yurttaşı, belki de daha önce yolunu bilmediği CHP için sandığa götürdü” diye konuştu. İmamoğlu’nun sözlerinin ardından, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı atıldı.

SUÇ ÇIKMAZ

Özel’in, “Kent uzlaşısı” kapsamında belirlenen ve yerlerine kayyum atanarak yargılanan belediye başkanlarına sahip çıktı. Özel’in, “Burada bir suç olmadığı açıktır. Varsa da tüm sorumluluk benimdir” sözleri salondan büyük alkışla karşılandı. CHP lideri Özel, Kürt seçmenlere de mesaj göndererek, “Kürt meselesinin çözümü, Türkiye’nin demokratikleşmesinden geçer. Sorunun TBMM zemininde, şeffaflıkla çözülmesi için tüm çabayı sarf edeceğiz. Ancak terör sürecinde en büyük bedeli ödeyen şehitlerin ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız hiçbir sürecin içinde olmayacağız” değerlendirmesini yaptı.

CHP lideri Özel, kurultaya yönelik şaibe iddialarına da konuşmasında değindi. Kurultayda tek bir leke dahi olmadığını ifade eden Özel, Ankara’daki savcıların iftiraların peşinden gitmediğini, delil aradığını bildirdi. Özel, “Delegelere telefon dağıtıldı” iddiasına karşı ise salondaki delegelerden telefonlarını çıkarmalarını istedi. Özel, şaibe iddialarını parti içinden atan isimlere yönelik ise “Yüzünü maskeleyen Saray yandaşlarından, menfaat çukuruna düşenlerden CHP’li olmaz. Şu an bu salondaki irade, partisini bir avuç meczuba teslim etmeyen iradedir” sözlerini kayda geçirdi. Tüm salon, Özel’in bu sözlerini dakikalarca ayakta alkışladı.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Özel, CHP’nin hukuksuzluklara karşı eylem planını da kurultay konuşmasında açıkladı. Türkiye genelindeki mitinglerin Samsun’da başlayacağını kaydeden Özel, 19 Mayıs’ta ise İzmir’de miting gerçekleştirileceğini dile getirdi. Özel, İstanbul’da ise her hafta Çarşamba günleri farklı bir ilçede miting düzenleneceğini söyleyerek, “Herkesi mücadeleye davet ediyorum” çağrısında bulundu.

PM LİSTESİ AÇIKLAMASI

Özel, Parti Meclisi listelerine yönelik tartışmalara da konuşmasıyla son noktayı koydu. PM listesinin üzerinde, “Özgür Özel’in anahtar listesi” yazacağının altını çizen Özel, listesiyle ilgili şu bilgileri sıraladı:

“Geçen sefer listede olmayan ama PM’ye giren sekiz muhalif arkadaşımızdan beşinin korunduğunu göreceksiniz. O listeyi size, oy kullandıktan sonra kıvırıp yandaş basının ağzına tıkmak üzere emanet ediyorum. CHP bölünmez, bütündür. Eski genel başkanlarıyla belediye başkanlarıyla bütündür. Sokağa dökülen on milyonlar ve 86 milyon vatandaşımız bugün büyük bir mücadelenin başladığına tanıklık ediyorlar. Sana bu milletin iradesini yedirmeyeceğiz. Cesaretin varsa geleceksin, Haziran’ın ilk haftasında, en son kasım ayında çıkacaksın ve adayımızla yarışacaksın. Bizler, attığımız imzalarla dünya siyasi tarihinin en büyük güvensizlik oyunu verdik. Adayımızı yanımızda, sandığımızı önümüzde istiyoruz. Çık karşımıza. Biz hırsız isek biz terörist isek biz rüşvetçi ise millet bize neden oy versin? Bizi yenebileceğimizi düşünüyorsan biz milletten korkmuyoruz. Adayımız ile gurur duyduğumuz adayımızla kadrolarımızla birlikte Türkiye’yi senden kurtarmaya hazırız. Salon adamı Erdoğan, korkma, cesaretin varsa çık karşımıza. Seninle de cuntanla da hesaplaşacağız.”

ÖZEL’E GÜVEN OYU

CHP lideri Özel’in konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Delegeler, 12.00-14.30 saatleri arasında oy kullandı, oyların sayımı ise saat 14.50’de tamamlandı. CHP lideri Özgür Özel, tek aday olduğu Genel Başkanlık seçiminde, bin 171 delegenin oyunu aldı. Toplam bin 323 delegeden bin 276’sının oy kullandığı bildirildi. Geçersiz sayılan oylarda pusulaya, “Kemal Kılıçdaroğlu” yazıldığı öne sürüldü.

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GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

CHP, Kurultay’ın ardından Ankara’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi gerçekleştirdi. Mitingde CHP Lideri Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuştu. Özel, hukuksuzluklara tepki çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir kez daha sandığa çağırdı.

Mansur Yavaş ise şu ifadeleri kullandı: Hukuksuzluk her yerimizi zedeliyor, tüm toplumu mağdur ediyor. Bir an evvel elimizden geleni yapmamız lazım. Bunun yolu erken seçimdir. Yeniden Cumhuriyetin kuruluş değerlerine dönerek bağımsız yargı ile o güzel günlere hep birlikte erişeceğiz.”