CHP Keçiören Belediyesi Meclis Grubu'ndan açıklama: Seçmenin iradesine saygısızlık anlamına gelmektedir

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifası'na ilişkin CHP Keçiören Belediyesi Meclis Grubu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Keçiören halkının 2024'te verdiği emaneti, parti değiştirerek başka bir siyasi anlayışa taşımak, seçmenin iradesine saygısızlık anlamına gelmektedir. Bizler, seçildiğimiz günden bugüne kadar partimizin ilkeleri doğrultusunda, Keçiören için gece gündüz çalışan meclis üyeleri olarak bu tutumu reddediyoruz" denildi.

CHP Keçiören Belediyesi Meclis Grubu'ndan yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP çatısı altında, partimizin ve değerli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın büyük emeği, Keçiören seçmeninin iradesi ve dayanışmasıyla seçilerek göreve gelen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklamıştır.

Biz Keçiören Belediyesi CHP Meclis Grubu üyeleri olarak, bu istifayı seçmene karşı sorumluluk açısından kabul edilemez buluyoruz. Mesut Özarslan, CHP'den aldığı destek, örgütün ve seçmenin güveniyle bu makama gelmiştir. Keçiören'deki bu değişimi sağlayan örgütümüzün, milletvekillerimizin, yönetimlerimizin örgütlü gücü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın büyük katkıları ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğindeki ‘Türkiye İttifakı’dır.

Bir süredir parti değiştireceğine yönelik yaygın söylemlerin üzerine üstelik istifasının hemen ardından Cumhur İttifakı’na geçiş yapacağı yönündeki yaygın kanaat ve beklentiler, bu sürecin siyasi bir pazarlık ve koltuk değişimi olduğu izlenimini güçlendirmiştir. Keçiören halkının 2024'te verdiği emaneti, parti değiştirerek başka bir siyasi anlayışa taşımak, seçmenin iradesine saygısızlık anlamına gelmektedir. Bizler, seçildiğimiz günden bugüne kadar partimizin ilkeleri doğrultusunda, Keçiören için gece gündüz çalışan meclis üyeleri olarak bu tutumu reddediyoruz.

Mesut Özarslan'ın istifası kişisel bir tercih olup Keçiören halkının iradesi hiçe sayılmıştır ancak Keçiören Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak hizmet anlayışımızdan, halkımıza olan sözlerimizden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Adalet, eşitlik ve cumhuriyet değerleri için gece gündüz mücadele eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde partimizin onuruna, halkımızın umuduna sonuna kadar sahip çıkacağız.

Keçiören'i daha yaşanabilir, daha adil ve daha şeffaf bir ilçe yapmak için yola çıktık. Bu yolda, siz değerli hemşehrilerimizle, partimizle, Büyükşehir Belediyemizle ve geldiği günden bugüne tüm Türkiye'ye umut olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza mücadele edeceğiz."