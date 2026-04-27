CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na saldırı

Ankara’da CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binası hedef alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçe binasına taşlı saldırıda bulunan bir şahıs, saldırının ardından çevredekileri bıçakla tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

"NEFRET DİLİNİN SONUCU"

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, olayın sorumluluğunun kutuplaştırma siyasetinde olduğunu ifade etti. Yıldırım açıklamasında, "Keçiören İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı asla münferit değildir. Bu saldırı; yıllardır bilinçli biçimde körüklenen nefret dilinin, kutuplaştırma siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur" dedi.

Yıldırım, demokratik siyasetin baskıyla sindirilemeyeceğini belirterek, "Halkın iradesine, hukuka, adalete ve demokrasiye sahip çıkmaya; bu kirli düzene karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

YARIN BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Saldırının ardından CHP Keçiören İlçe Örgütü, konuya ilişkin daha kapsamlı bir bilgilendirme yapmak üzere yarın (28 Nisan) saat 13.00’te basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.