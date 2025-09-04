CHP kongre süreçlerinin durdurulmasına karşı başvurmuştu: YSK, yarın saat 14.30'da toplanacak

CHP'nin İstanbul'da kongre süreçlerini durduran 5 ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmasının ardıdnan YSK'nin yarın toplanacağı öğrenildi.

YSK, CHP'nin itirazlarını görüşmek üzere yarın saat 14.30'da toplanacak.

Toplantıda itirazları görüşecek olan YSK'nin partinin 39. Olağan Kurultay sürecinin İstanbul’da devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı açıklaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Ataşehir, Başakşehir, Sarıyer ve Bakırköy ilçe seçim kurulları, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını gerekçe göstererek CHP kongrelerini durdurmuştu. Bunun üzerine CHP, kararların iptali için YSK’ye başvurmuştu.