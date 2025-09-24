CHP kongresine durdurma talebi: Borsada sert düşüş

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etti.

Talebin duyurulmasından ardından Borsa İstanbul kayba yöneldi. BIST100 endeksi 11 bin 352 puandan 11 bin 148 puana kadar geri çekildi. Bankacılık endeksinde kayıp yüzde 3'e yaklaştı.

Borsa İstanbul 100 endeksi saat 11.18'de yüzde 1,09 düşüşle 11 bin 213 puana geriledi. Bankacılık endeksi ise aynı dakikalarda yüzde 2,30 kayıpla 15 bin 847 puanda hareket etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puan direnç, 11.300 ve 11.200 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 değer kaybederek 11 bin 331 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD'deki enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemlerinin ardından karışık seyrediyor