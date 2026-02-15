CHP, "Köprüler Halkındır Satılamaz" yürüyüşü düzenleyecek

CHP, iktidarın Boğaz'da bulunan köprüleri satma planıyla ilgili yürüyüş düzenleyecek. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürüyüşün salı günü saat 17.00'de Beşiktaş Ortaköy'den başlayacağını duyurdu. Çelik açıklamasında "Yabancılara milli varlıklarımızı pazarlayanlar, milletin malını haraç mezat satmaya kalkanlar kaybedecek!" dedi.

Özgür Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Biz meşruiyetimizi küresel odaklardan değil Anadolu’dan alıyoruz.

Akıllarını ve iradelerini küresel güçlere kiralayanlara, halkımızın alınteriyle yapılmış köprülerimizi sattırmayacağız!

Yabancılara milli varlıklarımızı pazarlayanlar, milletin malını haraç mezat satmaya kalkanlar KAYBEDECEK!

Türkiye’yi talana teslim etmeyeceğiz. 🇹🇷

📍 Beşiktaş, Ortaköy

🕔 17.00

📅 17 Şubat Salı"

