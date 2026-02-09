CHP kurmayları, Özarslan'ın istifasını değerlendirdi: "Toplum yapılanı tasvip etmediğini gösterdi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın partiden istifası gündeme gelmezken CHP kurmayları yaşananları, “milli iradeye müdahale” olarak nitelendirdi. Kurmaylar, "Maalesef AK Parti bunu yol etmiş durumda. Milli iradeye sahip olamadığını ya tutuklayarak yargı yoluyla ya devşirerek tehditle ya da seçimi iptal ederek sahip olmaya çalışan bir siyaset güdüyor. Dolayısıyla bu anlayışla devam edebilir. Ama burada önemli olan dik durabilmek, milletin iradesine sahip çıkabilmek. Bu tehditlere boyun eğmemek lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu, iki haftada bir gerçekleşen rutin gündemiyle bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde adalet politikaları, Gümrük Birliği Anlaşması’ndaki son gelişmeler, et krizi ve borçların yapılandırılması vardı. Konu başlıklarına ilişkin Adalet Politika Kurulu Başkanı Şule Özsoy Boyunsuz, Ticaret Politika Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu ve Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu sunum yaptı. Saat 13.30 itibarıyla başlayan toplantı üç saati aşkın sürdü. CHP Lideri Özel, toplantının ardından toplantının gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası gündeme gelmedi. Özel’in, yarın partisinin grup toplantısında Özarslan’ın Genel Müdürlüğü dönemindeki PORTAŞ dosyalarını açıklaması bekleniyor.

“AKP BUNU YOL ETMİŞ, ÖNEMLİ OLAN DİK DURABİLMEK”

Özarslan’ın istifasını değerlendiren CHP kurmayları, CHP’li başka belediye başkanlarının da istifa edebileceği iddialarına ilişkin parti içinde herhangi bir gerginlik olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Maalesef AK Parti bunu yol etmiş durumda. Milli iradeyle sahip olamadığına ya tutuklayarak yargı yoluyla ya devşirerek tehditle ya da seçimi iptal ederek sahip olmaya çalışan bir siyaset güdüyor. Dolayısıyla bu anlayışla devam edebilir. Ama burada önemli olan dik durabilmek, milletin iradesine sahip çıkabilmek. Bu tehditlere boyun eğmemek lazım.”

“Özarslan’ın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a yakın bir isim olması dolayısıyla istifanın Mansur Bey’i hedef alan bir tarafı var mı” sorusunu yanıtlayan kurmaylar, “Sebepleri daha bireysel gibi ama dolaylı olarak Mansur Bey’e etkisi olacaktır. Özarslan’ın söylemleri de Mansur Bey’i hedef alan söylemlerdi. Bekleyip göreceğiz. Ülkede hukuk, mantık, siyaset, etik işlemediği için her şey olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“TOPLUM YAPILANI TASVİP ETMEDİĞİNİ GÖSTERDİ”

İstifanın ve sonrasında yaşananların toplumdaki karşılığını da değerlendiren kurmaylar, “Toplum, iradesine sahip çıkan bir toplum. Biz bunu her anlamda görüyoruz. Kendi iradesine darbe yapacak -bu ister yargı, ister askeri vesayet, ister irade baltalama girişimi olsun- bir olayda hep bugüne kadar o tepkiyi, refleksi göstermiştir” dedi.

Özarslan’ın istifasının ağustos ayından beri iddia edildiğinin hatırlatılması üzerine kurmaylar, “Her seferinde yalanladı. Bu iddialar Afyon ile ilgili de Balıkesir Büyükşehir ile ilgili de çıktı. Bu iş artık bir algı operasyonuna evrilince ihtimal vermedik. O da ‘İftira, böyle bir şey yok’ deyince şaşırdık” ifadelerini kullandı.