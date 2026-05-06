CHP kurultay davası ertelendi: Adem Soytekin tanık olarak dinlenecek

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda 'usulsüzlük' iddiasıyla ilgili açılan ceza davası bugün görüldü.

Duruşmada söz alan Özgen Nama'nın avukatı Onur Cingil, müvekkilinin ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını bu sebeple duruşmaya katılamadığını ancak bir sonraki celsede duruşmada hazır bulunacağını söyledi.

Avukat beyanlarının ardından söz verilen sanık Baki Aydöner, ifadesini daha önce ayrıntılı şekilde verdiğini, tanık beyanlarında çelişkiler olduğunu ve isminin geçmesi nedeniyle tekrar savunma yapacağını belirterek, "Tolgahan Erdoğan'ın verdiği ifade sebebiyle buradayım. Söyledikleri hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Tanık Veysi Uyanık'ın da beyanı çelişkili ifadelerle dolu. Şu an sosyal medyada da devam etmektedir söylemlerine. Arada husumet olduğunu da anlatmıştı zaten. Burada olmaktan hicap duyuyorum. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

TANIK İFADESİ: PARA ALIŞVERİŞİ GÖRMEDİM

Tanık olarak dinlenilen E.A. ise "Kurultay delegesiydim, kurultayda maddi manevi hiçbir şey töhmet altında olmaz. Yusuf Gögerkaya görevden alınacağını anlayınca bana tehdit mesajları attı. Ben para alışverişi görmedim, böyle bir durumla karşılaşmadım" beyanında bulundu.

ADEM SOYTEKİN'İN DİNLENMESİ TALEP EDİLDİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Özgen Nama'nın savunmasının alınması için müzekkere yazılmasına, İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sanığı Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanının alınması için talimat yazılması ve tespit edilecek diğer hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Söz alan Ekrem İmamoğlu'nun vekili Çağlar Çağlayan ise mahkemeden Kemal Çiftçi ve Kemal Öymez'in ihraç kararlarının CHP'den talep edilmesini, Veysi Uyanık'ın beyanlarında geçen Ali Abbas Ertürk'ün tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Çağlayan ayrıca Adem Soytekin'in ifadelerinin bu davayla ilgisinin olmadığını belirterek, bu aşamada Soytekin'in tanık olarak dinlenilmesine itiraz etti.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Ara kararını açıklayan mahkeme, Özgen Nama'nın savunmasının alınmasına ve Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanının alınması için talimat yazılmasına hükmetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, duruşmayı 1 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

"MUTLAK BUTLAN" İSTİNAFTA

Kurultaya ilişkin "mutlak butlan" olarak bilinen dava dosyası ise İstinaf sürecinde.

Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında verdiği davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" dair kararın iptali için İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.