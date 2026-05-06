CHP kurultay davası: Savcı, Adem Soytekin’in dinlenmesini istedi
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı davasında duruşma savcısı, “Aziz İhsan Aktaş” iddianamesinde olaya ilişkin ifadelerinin bulunduğu gerekçesiyle itirafçı Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesini istedi. Duruşma, 1 Temmuz tarihine ertelendi.
İDDİANAMEDEN
İddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası isteniyor.