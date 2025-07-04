CHP kurultay davasında ikinci kez "görevsizlik" kararı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada asliye ceza mahkemesi tekrar "görevsizlik" kararı verdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada, mahkeme ikinci kez "görevsizlik" kararı vererek, görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesine gönderdi.

İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

DOSYA ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. CEZA DAİRESİ'NE GÖNDERİLDİ

Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı incelemiş ve davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmetmişti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi de yeniden "görevsizlik" kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

KİMLER YARGILANIYOR?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.