CHP, kurultay iptal davasından 1 gün önce Ankara'da miting yapacak

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın görüleceği 15 Eylül'den bir gün önce Ankara'da büyük bir miting hazırlığı yapılıyor.

21 Eylül'de olağanüstü kongreye gidilmesi için başvuruda bulunan CHP'den bir hamle daha geldi.

CHP, kurultay iptal davasının görüleceği 15 Eylül Pazartesi gününden önce 14 Eylül Pazar günü Ankara'da miting gerçekleştirecek.

Mitingin nerede olacağına dair CHP Ankara İl Başkanlığı temaslarını sürdürüyor.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI

CHP, 15 Eylül'deki kurultay iptal davası öncesi dikkati çeken bir karar aldı. 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapılması için başvuruda bulunuldu.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuruya göre Kurultay, 21 Eylül Pazar günü toplanacak.