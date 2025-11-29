CHP kurultay maratonu 2. gününde: "Artık iktidar zamanıdır!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da tekrar toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel

Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.

10.55 | ÖZEL: BU KURULTAY PARTİMİZİN MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYIDIR

Geçtiğimiz iki yılda her türlü zorluğa birlikte göğüs gerdiklerini söyleyen Özel, "İki yıl sonra yine omuz omuza, yürek yüreğe aynı salondayız" dedi.

Partililerin bu kurultayda verecekleri kararla CHP'yi iktidara taşıyacak kadroları belirleyeceğini vurgulayan Özel, "Bu kurultaydan, geçen kurultayda olduğu gibi bir söz vererek ayrılmayı ve bu sözü tutmayı kendim için hayatımın onur meselesi sayıyorum. Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40’ıncı kurultay, iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

"İMAMOĞLU'NU ALT EDECEKSEN KARŞISINA ÇIKACAKSIN"

Devamla CHP'ye yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, iktidarı yargıyı kendilerine karşı kullanmakla suçladı.

Özel, şunları söyledi: "Tayyip Bey bizimle siyasi rekabet edemeyeceğini anlamıştı, kendisine de partisine de artık güvenmiyordu. Hiçbir partide olmayan 4’üncü bir kolu kurdu ve AK Parti yargı kollarının başına bir siyasi kişiliği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sıfatıyla atadı çünkü onun artık bizimle siyasi rekabet edecek takati yoktur. Tayyip Bey'in tek güvendiği AK Parti'nin yargı kollarıdır."

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu yineleyen Özel, "Bir kez daha söylüyorum Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımız da B planımız da Z planımız da budur. Onunla meşru şekilde yarışmanın yolu sandıktır. İmamoğlu milletin adayı. Sarayın adayı kimse, kendisine güveniyorsa meydana çıkmalıdır. İmamoğlu'nu alt edeceksen kendine güveneceksin karşısına çıkacaksın. Yargı kollarına değil, teşkilatına güveneceksin" şeklinde konuştu.

"YA SIRANIN SANA GELMESİNİ BEKLEYECEKSİN YA DA DARBEYİ PÜSKÜRTECEKSİN"

"Elinde kumandası, üstünde pijamasıyla oturanlara sesleniyorum" diyen Özel, şöyle devam etti: "Ya o pijamayla evinde oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da meydanlara çıkıp bizimle birlikte bu darbeyi püskürteceksin Kim inandığını özgürce dile getirebiliyor? Çıtını çıkaranı Silivri'ye atıyorlar, kaşını oynatanın malına mülküne çöküyorlar ‘acaba’ diyenin kulağını çek, sonra ortalıkta bir daha görünmüyor. Gazeteciler tutuklanırken, onların arkadaşları susuyor. Sanatçılar, ip gibi sabahın köründe sıraya dizilip haysiyetleriyle oynanırken, diğer meslektaşları konuşmuyor. Siyasetçilere, iş insanlarına, sivil toplum temsilcilerine kelepçe vurulurken, diğerleri ‘Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ diyor Elinde kumandası, üstünde pijamasıyla oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür. Gün bu kara düzene itiraz etme günüdür. Ya o pijamayla evinde oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da meydanlara çıkıp bizimle birlikte bu darbeyi püskürteceksin."

CHP'nin kendilerini sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacağını söyleyen Özel, "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak" şeklinde konuştu.

Devamla, PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin değerledirmelerde bulunan Özel, "Gelinen aşamada komisyon 18 toplantı yapmıştır ama hala belediyelerde kayyumlar bulunmaktadır. Hala seçilmiş siyasetçiler hapistedir. Bunlar çözülmeden sürecin İmralı'ya gitme noktasına sıkıştırılması doğru bulunmamıştır" dedi.

CHP 39. Olağan Kurultayı

İMAMOĞLU'NDAN VİDEO MESAJ

10.30 | CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı, yapay zeka ile hazırlanan videoyla yayınlandı.

İmamoğlu, iktidarın baskı politikalarına vurgu yaptığı açıklamasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal duruma ilişkin mesajlar verdi.

Türkiye'nin Meclis'le değil Saray'la yönetildiğini belirten İmamoğlu, ülkenin bir reform hamlesine ihtiyaç duyduğunu kaydetti. İmamoğlu, bunu ancak CHP'nin gerçekleştirebileeğini söyledi.

"CHP'DE DEĞİŞİM AŞISI TUTMUŞTUR"

"CHP'de değişim aşısı tutmuş, CHP değişmiştir. Değişmeye ve gelişmeye de devam edecektir" diyen Özel, "Değişen CHP Türkiye'nin 1. partisidir. CHP değiştiğini 19 Mart'tan bu yana ülkenin dört bir yanında kendi kaderine, tayin hakkına sahip çıkan genci, yaşlısı, kadını, erkeği her görüşten insanıyla meydan meydan büyüttüğü direnişle gösteriyor" diye konuştu.

İmamoğlu PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin de "CHP, kendi üslubunca "Terörsüz Türkiye" adıyla yürütülen çözüm sürecinin yanındadır. Süreç tamamlanana kadar da yanında olacak ama kendi bildiğince, kendi üslubunca" yorumunu yaptı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "CHP Kürt sorununun demokratik, kapsayıcı, ciddi ve şeffaf bir biçimde çözümünden yanadır. CHP silahların bırakılması ve Kürt sorununun meclis zemininde eşit vatandaşlık ve kardeşlik prensipleriyle çözümü için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Herkese anlatalım. CHP Türkiye'yi akılla, bilimle, istişareyle, uzmanlıkla, liyakatle yönetmeye hazır. CHP ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük reform hamlesini yapmaya hazır. CHP ülkemizi muassır medeniyete eriştirmek için Cumhuriyet gibi bir reform hareketini başlatmaya hazır."

10.20 | Almanya SPD Eş Genel Başkanı Almanya Başbakan Yardımsıcı Lars, CHP kurultayına mesaj gönderdi. Lars’ın mesajında, özetle şunlar kaydedildi:

"Zor zamanlarda düzenlenen parti kongrelerinize iyi duygularımı gönderiyorum. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için verdiğiniz mücadeleyi takip ediyoruz. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin sürekli aşındırılmasını üzüntüyle izliyoruz. Muhalif siyasetçilere yönelik hareket ettirmeme çabası kaygı vericidir. Halkın gerçek sorunlarını dile getiriyorsunuz. Derin ve sarsılmaz işbirliğimizden emin olabilirsiniz."