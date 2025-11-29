CHP kurultay maratonu 2. gününde: "Artık iktidar zamanıdır!"
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı ikinci gününde devam ediyor. Kurultayda ikinci gün, Genel Başkan Özgür Özel'in konuşması, çalışma ve hesap raporları ile kurultay sonuç bildirgesi raporunun görüşülerek oylanması ve genel başkan seçimiyle devam edecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultayı ikinci gün çalışmalarına başladı.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı gündem maddelerini uygulamak üzere Divan Başkanı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin konuşmasıyla saat 10.00'da tekrar toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay salonuna eşi Didem Özel ile gelerek partilileri selamladı.
Salona, CHP Gençlik Kollarınca hazırlanan "Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz" yazılı ve tutuklu belediye başkanlarının çizimlerinin yer aldığı dev afiş asıldı.
10.55 | ÖZEL: BU KURULTAY PARTİMİZİN MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYIDIR
Geçtiğimiz iki yılda her türlü zorluğa birlikte göğüs gerdiklerini söyleyen Özel, "İki yıl sonra yine omuz omuza, yürek yüreğe aynı salondayız" dedi.
Partililerin bu kurultayda verecekleri kararla CHP'yi iktidara taşıyacak kadroları belirleyeceğini vurgulayan Özel, "Bu kurultaydan, geçen kurultayda olduğu gibi bir söz vererek ayrılmayı ve bu sözü tutmayı kendim için hayatımın onur meselesi sayıyorum. Bu kurultay partimizin muhalefetteki son kurultayıdır. 40’ıncı kurultay, iktidardaki ilk kurultayımız olacak. Artık iktidar zamanıdır, şimdi iktidar zamanıdır" ifadelerini kullandı.
"İMAMOĞLU'NU ALT EDECEKSEN KARŞISINA ÇIKACAKSIN"
Devamla CHP'ye yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, iktidarı yargıyı kendilerine karşı kullanmakla suçladı.
Özel, şunları söyledi: "Tayyip Bey bizimle siyasi rekabet edemeyeceğini anlamıştı, kendisine de partisine de artık güvenmiyordu. Hiçbir partide olmayan 4’üncü bir kolu kurdu ve AK Parti yargı kollarının başına bir siyasi kişiliği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sıfatıyla atadı çünkü onun artık bizimle siyasi rekabet edecek takati yoktur. Tayyip Bey'in tek güvendiği AK Parti'nin yargı kollarıdır."
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu yineleyen Özel, "Bir kez daha söylüyorum Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımız da B planımız da Z planımız da budur. Onunla meşru şekilde yarışmanın yolu sandıktır. İmamoğlu milletin adayı. Sarayın adayı kimse, kendisine güveniyorsa meydana çıkmalıdır. İmamoğlu'nu alt edeceksen kendine güveneceksin karşısına çıkacaksın. Yargı kollarına değil, teşkilatına güveneceksin" şeklinde konuştu.
"YA SIRANIN SANA GELMESİNİ BEKLEYECEKSİN YA DA DARBEYİ PÜSKÜRTECEKSİN"
"Elinde kumandası, üstünde pijamasıyla oturanlara sesleniyorum" diyen Özel, şöyle devam etti: "Ya o pijamayla evinde oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da meydanlara çıkıp bizimle birlikte bu darbeyi püskürteceksin Kim inandığını özgürce dile getirebiliyor? Çıtını çıkaranı Silivri'ye atıyorlar, kaşını oynatanın malına mülküne çöküyorlar ‘acaba’ diyenin kulağını çek, sonra ortalıkta bir daha görünmüyor. Gazeteciler tutuklanırken, onların arkadaşları susuyor. Sanatçılar, ip gibi sabahın köründe sıraya dizilip haysiyetleriyle oynanırken, diğer meslektaşları konuşmuyor. Siyasetçilere, iş insanlarına, sivil toplum temsilcilerine kelepçe vurulurken, diğerleri ‘Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ diyor Elinde kumandası, üstünde pijamasıyla oturanlara sesleniyorum. Gün sokaklara çıkma, meydanlara akma günüdür. Gün dayanışma, direnme günüdür. Gün bu kara düzene itiraz etme günüdür. Ya o pijamayla evinde oturup sıranın sana gelmesini bekleyeceksin ya da meydanlara çıkıp bizimle birlikte bu darbeyi püskürteceksin."
CHP'nin kendilerini sokaklardan, meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacağını söyleyen Özel, "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak" şeklinde konuştu.
Devamla, PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin değerledirmelerde bulunan Özel, "Gelinen aşamada komisyon 18 toplantı yapmıştır ama hala belediyelerde kayyumlar bulunmaktadır. Hala seçilmiş siyasetçiler hapistedir. Bunlar çözülmeden sürecin İmralı'ya gitme noktasına sıkıştırılması doğru bulunmamıştır" dedi.
İMAMOĞLU'NDAN VİDEO MESAJ
10.30 | CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı, yapay zeka ile hazırlanan videoyla yayınlandı.
İmamoğlu, iktidarın baskı politikalarına vurgu yaptığı açıklamasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal duruma ilişkin mesajlar verdi.
Türkiye'nin Meclis'le değil Saray'la yönetildiğini belirten İmamoğlu, ülkenin bir reform hamlesine ihtiyaç duyduğunu kaydetti. İmamoğlu, bunu ancak CHP'nin gerçekleştirebileeğini söyledi.
"CHP'DE DEĞİŞİM AŞISI TUTMUŞTUR"
"CHP'de değişim aşısı tutmuş, CHP değişmiştir. Değişmeye ve gelişmeye de devam edecektir" diyen Özel, "Değişen CHP Türkiye'nin 1. partisidir. CHP değiştiğini 19 Mart'tan bu yana ülkenin dört bir yanında kendi kaderine, tayin hakkına sahip çıkan genci, yaşlısı, kadını, erkeği her görüşten insanıyla meydan meydan büyüttüğü direnişle gösteriyor" diye konuştu.
İmamoğlu PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin de "CHP, kendi üslubunca "Terörsüz Türkiye" adıyla yürütülen çözüm sürecinin yanındadır. Süreç tamamlanana kadar da yanında olacak ama kendi bildiğince, kendi üslubunca" yorumunu yaptı.
İmamoğlu, şöyle devam etti: "CHP Kürt sorununun demokratik, kapsayıcı, ciddi ve şeffaf bir biçimde çözümünden yanadır. CHP silahların bırakılması ve Kürt sorununun meclis zemininde eşit vatandaşlık ve kardeşlik prensipleriyle çözümü için elinden geleni yapmaya devam edecektir. Herkese anlatalım. CHP Türkiye'yi akılla, bilimle, istişareyle, uzmanlıkla, liyakatle yönetmeye hazır. CHP ülkemizin ihtiyaç duyduğu büyük reform hamlesini yapmaya hazır. CHP ülkemizi muassır medeniyete eriştirmek için Cumhuriyet gibi bir reform hareketini başlatmaya hazır."
10.20 | Almanya SPD Eş Genel Başkanı Almanya Başbakan Yardımsıcı Lars, CHP kurultayına mesaj gönderdi. Lars’ın mesajında, özetle şunlar kaydedildi:
"Zor zamanlarda düzenlenen parti kongrelerinize iyi duygularımı gönderiyorum. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için verdiğiniz mücadeleyi takip ediyoruz. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkesinin sürekli aşındırılmasını üzüntüyle izliyoruz. Muhalif siyasetçilere yönelik hareket ettirmeme çabası kaygı vericidir. Halkın gerçek sorunlarını dile getiriyorsunuz. Derin ve sarsılmaz işbirliğimizden emin olabilirsiniz."
KURULTAYDA İLK GÜN NASIL GEÇTİ?Dün (28 Kasım) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasıyla sabah Ankara Spor Salonu'nda başlayan partinin 61'inci kurultayında, yeni parti programının delegelere anlatılması için Program Komisyonu oluşturuldu.
Kurultayın ilk gününde kalkınmadan adalete, demokratikleşmeden sosyal devlete, sağlıktan kültür, turizm ve spora, eğitimden milli savunma ve çalışma hayatı vizyonlarına kadar birçok alanda hazırlanan parti programı, delegelerin oyuna sunuldu.
Parti programı oy birliğiyle kabul edildi.
Parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapıldı
Öte yandan, Kurultayda parti tüzüğünün bazı maddelerinde değişiklik yapılması görüşüldü.
Bu kapsamda oluşturulan Tüzük Değişikliği Komisyonu'nun çalışmasının ardından 20, 37, 41, 51, 56 ve 87. maddelerin bazı hükümlerinde yapılan değişiklikler, delegelerin takdirine sunuldu.
Yapılan oylamada değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi.
Tüzüğün 20. maddesinde yapılan değişiklikle Parti Meclisi (PM) üye sayısı 60'tan 80'e, yedek üye sayısı da 20'ye yükseltildi.
37. maddede yer alan, "Kongreyi başkan ya da görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi açar." hükmüne, "Bunların bulunmaması ya da kongreyi açmaması durumunda, kongre Genel Sekreter tarafından görevlendirilen kongre üyesi tarafından açılır. Bunun da mümkün olmaması halinde, kongre en yaşlı kongre üyelerince açılır." ibaresi eklendi.
Tüzükteki 41. madde, "Büyükşehir sınırları içinde kalan nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde partili belediyeler, bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanlar, buraların yönetim ve müdürler kurulu üyeleri ile danışmanlar kongrelerde aday olamazlar ve ilçe kongre delegesi olarak seçilemezler, il/ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyesi olamazlar." şeklinde değiştirildi.
51. maddenin 8. fıkrasında gidilen değişiklikle, genel başkanın PM için Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri içinden önereceği kişi sayısı 12'den 15'e, üye sayısı ise 8'den 10'a yükseldi.
Aynı maddenin 9. fıkrasında, "Seçimlerde kurultay üye tam sayısının dörtte birinden az oy alanlar, kota kapsamındakiler dahil, asıl ve yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar. Bu hüküm nedeniyle asıl ve yedek üyeliklere yeterince adayın seçilememesi durumunda listeler kota gözetmeksizin en çok oy alandan tamamlanır." şeklinde değişiklik yapıldı.
CHP Parti Tüzüğü'nün 56. maddesindeki değişiklikle örgüt denetiminde önseçim veya örgüt denetiminde aday yoklamasında seçimle belirlenen milletvekili, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylıklarında, parti meclisi seçiminde, il ve ilçe yönetim kurullarının seçiminde, il kongre delegeleri ve kurultay delegeleri seçimlerinde uygulanan gençlik kotası, yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürüldü. Ayrıca bu kota, 18-30 yaş aralığı için yüzde 10 gençlik kolları, 31-40 yaş aralığı için yüzde 15 çalışma çağı kotası olarak düzenlendi.
Tüzüğün 87. maddesine "28 Kasım 2025 tarihinde toplanan 39. Olağan Kurultay tarafından bu tüzükte yapılan değişiklikler kabul edildiğinde yürürlüğe girer." fıkrası eklendi.
Tüzükte yer alan Geçici Madde 1'e, "28.11.2025 tarihli 39. Olağan Kurultayda yapılan değişiklikler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda mevzuat uyarınca değiştirilmesi gereken hükümler bulunması durumunda, söz konusu değişiklikler ilk kurultayda onaya sunulmak üzere Parti Meclisi tarafından yapılır" fıkrası eklendi.
Ayrıca, tüzükte 2 olan geçici madde sayısı 4'e yükseltildi.
Buna göre sonradan eklenen 3 numaralı geçici madde, şu 5 fıkradan oluştu:
"1- İlk Cumhurbaşkanı seçimine kadar, partinin Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini ve çalışmalarını yürütmek üzere Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurulur.
2- Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, genel başkanca belirlenen yerlerde çalışmalarını yürütür.
3- Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ile genel merkez arasındaki siyasi ve icrai koordinasyon genel başkanca görevlendirilecek kişilerce sağlanır.
4- Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin saha çalışmaları, parti örgütü tarafından yürütülür.
5- Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin giderleri parti bütçesinden karşılanır."
Geçici Madde 4 ise "1- Genel başkan, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri arasından yürütme erkinin görev alanlarına uygun olarak, parti programı doğrultusunda bakanlık politikaları oluşturmak üzere gölge kabine üyeleri belirleyebilir. İhtiyaç olması halinde gölge kabine üyeleri Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri dışından da belirlenebilir. 2- Gölge kabine üyelerinin görev alanları ve sayısı Cumhurbaşkanı adayının teklifi, genel başkanın onayıyla belirlenir. 3- Gölge kabine toplantısına, katılması halinde genel başkan ya da Cumhurbaşkanı adayı başkanlık eder. Bunların katılamaması durumunda genel başkanın görevlendireceği kişi toplantıya başkanlık eder. 4- Gölge kabine üyeleri, görev alanları ile ilgili Parti politika ve stratejilerine ilişkin raporlarını Parti Meclisine sunar. 5- Her bir gölge bakan başkanlığında birer Politika Kurulu oluşturulur. İlgili gölge bakan bu kurulda milletvekillerine, Parti Meclisi üyelerine ve alanında uzman kişilere görev verebilir. 6- Gölge kabine üyelerinin görev süresi, Partinin iktidar olmasıyla sona erer." şeklinde belirlendi.
Öte yandan Kurultay Yönetmeliği Komisyonu'nun çalışması sonucu 2, 12, 19, 21 ve 26. maddelerindeki değişiklikler de delegenin oy birliğiyle kabul edildi.