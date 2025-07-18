CHP kurultayı davasında yeni gelişme: Mahkeme Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişiye açılan davada görev tartışması Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararlarına itiraz yasağının Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak başvuruda bulundu.
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CMK'nın 5. maddesinin 2. fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne norm denetimi başvurusunda bulundu.
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında açılan davada, görevsizlik kararı veren Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.