CHP Kurultayı'na AKP'lilerden yorum: Truva atlarıyla sonuç alınamıyor

CHP, “Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla 22. Olağanüstü Kurultayı’nı, dün Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kurultayda tek aday olan Özgür Özel, kullanılan 917 oyun geçerli 835 oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçildi. Yargı süreçleriyle mücadele eden CHP yönetiminin güven tazelediği olağanüstü kurultayla ilgili AKP'lilerden ve yandaş gazetecilerden art arda çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"KEMAL BEY DÖNEMİ BİTTİ"

Yandaş Gazeteci Cem Küçük dün katıldığı yayında Özgür Özel’in genel başkanlığının tescil edildiğini ifade etti. Küçük “Özgür Özel artık genel başkanlığını tescil ettirdi ve Kemal Bey dönemi bitti. Kemal Bey ve ekibinin artık CHP ile ilgili bir hayalleri varsa gerçekçi olmak lazım bu şimdilik bitti.” Küçük 24 Eylül’de yapılacak kongreye ilişkin ise “YSK diyor ki, altı ilçeyle birlikte İstanbul İl Kongresi yapılabilir. Kongre 24'ünde planlandı 21'inde de gerçekleştirildi. Gürsel Tekin'in bu kararı tanımama gibi bir yetkisi yok, tanımak zorunda" ifadelerini kullandı.

"TEKİN İLE KILIÇDAROĞLU KAYBETTİ"

En dikkat çekici yorumlardan birisi ise Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi’den geldi. Selvi yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Süreç Gürsel Tekin’i öğütürken, Özgür Çelik’i üretti. CHP’de yıldızı parlayan iki Özgür var; biri CHP Genel Başkanı Özgür Özel diğeri İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik. CHP’de kaybeden iki isim ise Gürsel Tekin ile Kemal Kılıçdaroğlu. Siyaseten eleştirdiğim noktalar olabilir ama 12 Eylül’den sonra siyasi partilerin kurulması ve 1983’te ilk seçimlerin yapılmasından bu yana siyaseti izleyen gazetecilerden biriyim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Süreçleri, siyasi profilleri doğru okumak gerekiyor. Özgür Özel ve Özgür Çelik, CHP siyasetinin doğru tarafından duruyorlar. Bu tür dönemler mücadele dönemleridir. Mücadele eden kazanır. Bunlar, CHP siyasetiyle ilgili gözlemlerim.

CHP, bir krizden diğerine koşuyor. Ama bu arada parti içinde bir bölünme, parçalanma yaşanmıyor. Tam aksine zorluklarla mücadele etmek CHP’yi daha çok motive ediyor.”

“TRUVA ATLARIYLA SONUÇ ALINAMIYOR”

Son olarak AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu’ndan çarpıcı bir yorum geldi. Miroğlu sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Abdulkadir Selvi’nin yazısı dahil, dün gerçekleşen CHP Kurultayı sonrasında yapılan yorumlar, yazılan yazılar, bin yıldır bu coğrafyada yaşanan ve başvuranı dahil herkesi yoran sert iktidar çatışmaları süreçlerinde kullanılan kimi yöntemlerin çok ters teptiğini, sanıldığı gibi rakibi zayıflatmadığını, tersine güçlendirdiğini söylüyordu.

Kılıç kalkan çağı çoktan kapandı. Yapay zeka çağındayız ve herkesin kalesini tahkim etmesi için sınırsız imkân, çare ve alternatif var.

Kale artık içeriden fethedilemiyor!

Kalenin içeriden fethedilmesi için kullanılan Truva atlarıyla sonuç alınamıyor.

Bu yöntemler çünkü, siyasette, medyada filan kullanılan Truva atlarına bir ekmek kapısı olmaktan öteye gidemiyor!

Umarım bu son tecrübeden sonra herkes işine gücüne bakar.

Bu arada yeri gelmişken şunu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var:

Son iç tecrübenin ışığında dış Suriye politikasının gözden geçirilmesi ve 'Truva Atı' kullanma stratejisinin kötü birer kopyası olmaktan öteye geçemeyecek taktik ve stratejilerden vazgeçilmesi gerekir!

Truva atlarına bu çağda güvenmek hep hayal kırıklıklarıyla sonuçlanmıştır!"