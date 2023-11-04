CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oylama işlemi saat 21:00’de başladı. Oy verme işlemi saat 23:00 itibariyle tamamlandı. Sayım sonuçlarına göre seçim ikinci tura kaldı. Özel 682 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.

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CHP 38. Olağan Kurultayı "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla bugün Ankara’da başladı. Konuşmaların ardından kurultayda oylama işlemi 21:00’de başladı. Oy verme işlemi saat 23:00 itibariyle tamamlandı. Sayım sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel 682 delegenin oyunu aldı. Böylece seçim ikinci tura kaldı. Adayların seçimi kazanabilmesi için salt çoğunluk gerekiyor, salt çoğunluk ise 684 oy ile sağlanabiliyor. İkinci tur oy kullanma işlemi saat 23:45’de başlayacak ve 01:00’de bitecek.