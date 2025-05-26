CHP Kurultayı'nın iptal davası 30 Haziran'a ertelendi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

İhtiyati tedbir kararının reddine ilişkin gerekçeli kararın yazılmasına karar veren mahkeme, 4-5 Kasım tarihinden itibaren geçerli tüzüğü istedi.

Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmanın son durumunu istedi.

Bir sonraki duruşma 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için hukuk mahkemelerinde dava açmıştı.

İptal talepleri Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.