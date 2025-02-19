CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ CHP Kurultayı’nın iptali için açtığı davada Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi karar verdi.

Savaş'ın "CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması" talebi mahkeme tarafından reddedildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlatmıştı. Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceğini aktarmıştı.

Bunun üzerine eski CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Kurultayı'nın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunun üzerine Kurultay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Savaş'ı 25 Şubat’ta ifadesini almak üzere savcılığa çağırdı.

ÖZEL, GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili kurultayın 'şaibeli' olduğunu sık sık dile getirmişti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayadan sonra ilk kez konuştuğu KRT'deki yayında "Sükut ikrardan gelir" ifadelerini kullanmıştı.