CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı: Özgür Özel de aralarında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ayrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı.

Aralarında CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılanlar hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.