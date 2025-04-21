CHP kurultayına 'düşünüyorum' soruşturması: Sancar’dan MASAK Raporu talebi

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadeler alınmaya başlandı. BirGün, Gazeteci Altan Sancar’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeye ulaştı. Sancar ifadesinde, soruşturma kapsamındaki tüm tanıklarla ilgili MASAK Raporu hazırlanması gerektiğini belirtti.

Sancar’a sorulan sorular arasında, tanık Tolgahan Erdoğan’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 17 Şubat’ta verdiği ifadedeki iddialar da yer aldı. Erdoğan’ın, Can Kakışım, Ertan Aksoy ve Nezih Onur Kuru ile ilgili, “İBB ve CHP üzerinden ciddi paralar aldığını, bunun karşılığında da televizyonlardan CHP Kurultayı’yla ilgili kamuoyunu yönlendirmeye çalıştıklarını düşünüyorum” dediği öğrenildi. Tolgahan Erdoğan öte yandan, “Altan Sancar’a Beşiktaş Belediyesi’ne ait aracın tahsis edildiğini duydum” dediği de ifade tutanaklarında kayda geçirildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Savcı, Gazeteci Sancar’a, “İddialar hakkında ne düşünüyorsunuz?” diye sordu. Sancar ifadesinde, Erdoğan’ın yargıyı meşgul ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Herhangi bir kurumdan herhangi bir araç bana tahsis edilmemiştir. Bugüne kadar belediyeye ait kullandığım tek araç, belediye otobüsüdür. Şahıs sosyal medyadan defalarca bana iftirada bulunmuştur. Bununla ilgili daha önce suç duyurusunda bulunmuştum.”

MASAK RAPORU TALEBİ

Sancar, iktidarı eleştirel yayınlar yapan gazetecilere yönelik hazırlanan MASAK raporlarının, Tolgahan Erdoğan ve Erkan Çakır başta olmak üzere, tüm tanıklar hakkında da hazırlanması gerektiğini kaydetti.