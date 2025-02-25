CHP kurultayına soruşturma: Lütfü Savaş ifade verdi, yeni suç duyurusu yaptı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Savaş, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına tanık olarak ifade verdikten sonra Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.

Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen, adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "müvekkilinin hukuka ve yasal sürece olan saygısı nedeniyle, savcılık daveti üzerine ifadeye geldiğini" savundu.

Üregen, "Hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiğe olan inancımız doğrultusunda, sürecin tüm yönleriyle adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ SUÇ DUYURUSU

Müvekkilinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük ve delegelerin iradesinin sakatlandığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Üregen, kurultay sırasında bazı gazeteciler tarafından yapılan haberlerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verildiğini, delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesinin sağlandığını iddia etti.

Avukat Üregen, sözlerine şöyle devam etti: