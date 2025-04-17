CHP kurultayının iptali davası 26 Mayıs'a ertelendi

Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP kurultayının iptali talebiyle açılan dava 26 Mayıs'a ertelendi.

Aralarında eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin olduğu isimler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da gerçekleşen kurultayının iptali için dava açtı. Ancak davaların tamamı reddedildi. Kararın ardından 4 kişi iptal isteminin reddi kararına da itiraz etti. İtiraz kararları, Ankara 42. Asliye hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Davanın ilk duruşması 17 Nisan Perşembe günü (bugün) yapıldı. Mahkeme heyeti, davanın 26 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.

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