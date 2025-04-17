CHP kurultayının iptali davası: İlk duruşma bugün görülecek

Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP kurultayının iptali talebiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.

Aralarında eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin olduğu isimler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da gerçekleşen kurultayının iptali için dava açtı. Ancak davaların tamamı reddedildi. Kararın ardından 4 kişi iptal isteminin reddi kararına da itiraz etti. İtiraz kararları, Ankara 42. Asliye hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, mahkeme davanın ilk duruşmasının 17 Nisan Perşembe günü (bugün) yapılmasına karar verdi. Mahkeme ara kararında, “Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan oy kullanan delegelerin isimlerinin, birleştirme tutanaklarının, kurultaya ilişkin soruşturma dosyalarının” istenilmesine hükmetti.

CHP, mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde yapılan 4 başvurunun reddedildiğini hatırlatmış "Eldeki davayla aynı özelde açılan davalarda, delil sunulamadığı, iddianın yaklaşık olarak ispat edilemediği ve uyuşmazlığı esastan çözecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gerekçeleriyle talebin reddine karar verilmiştir. Kararlar, davanın kamuoyunda siyasi tartışma yürütmek amacıyla açıldığını ortaya koymaktadır" ifadelerine yer vermişti.