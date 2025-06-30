CHP Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava ertelendi

BirGün - Ankara

CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultaya yönelik iptal istemiyle açılan dava ertelendi.

Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine ve duruşmanın 8 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı mahkemelerde açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

CHP'de genel başkanın değiştiği 2023 kurultayının iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Dışkapı Adliyesi’ndeki Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.