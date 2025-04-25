CHP kurultaylarına karşı açılan davalar birleştirildi

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayın iptali talebiyle açılan davalar birleştirildi.

Olağanüstü kurultay iptali talebiyle açılan dava, 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılmıştı. Dava, 42. Asliye Mahkemesi davasıyla birleştirildi.

CHP'li iki delege Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, dün (25 Nisan) 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle dava açmıştı. Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'in, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, şunlara yer verildi:

"6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay, bu ilkelere aykırı şekilde gerçekleştirilmiş ve parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle şekillendirilmiştir. Bu sebeple söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulmuştur. 4-5 Kasım 2023'te olağan kurultay başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçler, akçeli ilişkiler, hukuka aykırı uygulamalar ve demokratik iradeyi sakatlayan müdahalelerle gölgelenmiştir. Bu kurultaylarda alınan kararlar yok hükmündedir. Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür."

DAVA 26 MAYIS'TA GÖRÜLECEK

CHP'nin 38. Olağan Kurultayını iptali davası ile Olağanüstü Kurultayın iptali talebiyle açılan dava ile birleştirilme kararı çıktı.

CNNTÜRK'ün aktardığına göre iptal davalarının her ikisi de 26 Mayıs'ta aynı anda görülecek.