CHP kurultaylarının iptali davası: 5. duruşma yarın görülecek

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci duruşması yarın yapılacak.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava sürüyor.

Davanın 5. duruşması yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Duruşma yoğun katılım nedeniyle Dışkapı Adliyesi’ndeki Z-10 numaralı salonunda yapılacak.

ÖNCEKİ DURUŞMADA NELER YAŞANMIŞTI?

Mahkeme, kurultay ile ilgili görülen davaların son durumlarının dosyaya istenmesine, YSK ve CHP Genel Merkezi’ne müzekkere yazılarak 21 Eylül’de yapılan Olağanüstü Kurultayı’n delege listesinin ve 24 Eylül’de yapılan İstanbul İl Kongresi’ndeki delege listesinin istenmesine kararlaştırmıştı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce olduğu gibi tedbir taleplerini yine reddetmişti.