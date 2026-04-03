CHP'li 137 milletvekili dava açmıştı: AYM, DSİ’de kadro iptalini incelemeye aldı

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ile birlikte 137 milletvekilinin açtığı davada Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile DSİ'den kadro iptalini incelemeye aldı.

Kamu istihdamının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yoluyla tasfiye edilmesi tartışılıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi, 25/12/2025 tarihli ve 2025/269 sayılı kararında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden Bölge Müdürü kadrosunun iptal edilerek Genel Kadro ve Usulü Hakkında CBK'dan çıkarılmasının Anayasa'ya aykırılığı iddiasını esas inceleme aşamasına aldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, 137 milletvekilinin açtığı iptal davasının konusu, kamu personel rejiminin CBK'larla şekillendirilmesinin Anayasa'nın 128. maddesiyle güvence altına alınan kamu görevlileri statüsüyle bağdaşıp bağdaşmadığı. Anayasa'nın Başlangıç kısmı ile 2., 6., 7., 8., 11., 104., 128., 153. ve 161. maddelerine aykırılık ileri sürülüyor.

Öte yandan DSİ, Türkiye'nin su kaynaklarının yönetiminde kritik bir kamu kuruluşu.

Kadro iptallerinin kamu hizmetinin niteliği ve sürekliliği üzerindeki etkisi, emekçilerin iş güvencesi açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiliyor.

CBK yoluyla gerçekleştirilen kadro tasfiyeleri, kamu istihdamının güvencesiz hale getirilmesinin bir aracı olarak değerlendiriliyor.