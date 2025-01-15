CHP'li 4 ilçe belediye başkanından ortak mesaj

CHP'li Beyoğlu, Şişli, Sancaktepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanları, gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek mesajı yayımladı.

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, X hesabından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

Gözaltına tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabının da etiketlendiği mesajda, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" notu yer aldı.

Kurtuluş yok tek başına!

Ya hep beraber ya hiçbirimiz.@RizaAkpolat @ekrem_imamoglu



📍Beşiktaş Belediyesi pic.twitter.com/Nf6hxhM6CW — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) January 15, 2025

Daha sonra İnan Güney ve Alper Yeğin de aynı mesajı paylaştı.