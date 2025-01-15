CHP'li 4 ilçe belediye başkanından ortak mesaj
CHP'li Beyoğlu, Şişli, Sancaktepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanları, sosyal medyadan birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" notuyla gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek mesajı yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Beyoğlu, Şişli, Sancaktepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanları, gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek mesajı yayımladı.
CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, X hesabından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.
Gözaltına tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabının da etiketlendiği mesajda, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" notu yer aldı.
Kurtuluş yok tek başına!— Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) January 15, 2025
Ya hep beraber ya hiçbirimiz.@RizaAkpolat @ekrem_imamoglu
📍Beşiktaş Belediyesi pic.twitter.com/Nf6hxhM6CW
Daha sonra İnan Güney ve Alper Yeğin de aynı mesajı paylaştı.