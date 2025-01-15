Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'li 4 ilçe belediye başkanından ortak mesaj

CHP'li Beyoğlu, Şişli, Sancaktepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanları, sosyal medyadan birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" notuyla gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek mesajı yayımladı.

Güncel
  • 15.01.2025 17:05
  • Giriş: 15.01.2025 17:05
  • Güncelleme: 15.01.2025 17:14
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li 4 ilçe belediye başkanından ortak mesaj

CHP'li Beyoğlu, Şişli, Sancaktepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanları, gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek mesajı yayımladı.

CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, X hesabından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

Gözaltına tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hesabının da etiketlendiği mesajda, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" notu yer aldı.

Daha sonra İnan Güney ve Alper Yeğin de aynı mesajı paylaştı.

İmamoğlu meydan okudu: Hedefiniz bana ulaşmaksa cezamı onaylayın!
BirGün'e Abone Ol