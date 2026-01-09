CHP'li 5 belediye başkanı hakkında tutukluluğa devam kararı verildi
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 33 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme, ilk duruşma öncesi “deliller toplanmadı, kaçma şüphesi var” gerekçesini yineledi.
“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” davasında ilk duruşmanın görüleceği 27 Ocak öncesi yapılan son tutukluluk incelemesinde, CHP’li belediye başkanları Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Kadir Aydar, Rıza Akpolat’ın, “Deliller toplanmadı, kaçma şüpheleri var” gerekçesiyle tutukluluklarının devamına hükmedildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” iddianamesi kapsamında CHP’li belediye başkanları hakkında açılan dava öncesinde tutukluluk incelemesi yaptı.
Mahkeme, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 33 tutuklu ismin tutukluluğunun devamına karar verdi.
“DELİLLER TOPLANMADI, KAÇMA ŞÜPHELERİ VAR”
Gazeteci Furkan Karabay'ın haberine göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 7 Ocak’ta yaptığı incelemede, bir yıla yakın süredir tutuklu bulunan CHP’li belediye başkanlarının da olduğu isimler hakkında “kaçma şüphesi” gerekçesiyle tutukluluklarının devamına karar verdi.
Mahkeme, ilk duruşmanın görüleceği 27 Ocak öncesi yaptığı son tutukluluk incelemesinde, “Henüz bu aşamada deliller tam olarak toplanmadı” iddiasıyla tutukluluğun devamı kararını gerekçelendirdi.
AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda “Aziz İhsan Aktaş iddianamesi” olarak bilinen 578 sayfalık iddianameyi kabul etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından geçen ay hazırlanan iddianamede 19 kişi mağdur sıfatıyla yer alırken, şüpheli sayısı 200’e ulaşmıştı.
Şüpheliler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere yer alıyor. Ayrıca Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de aralarında bulunuyor.
Savcılık, Aziz İhsan Aktaş hakkında dokuz farklı suçtan toplam 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep etti. Aktaş’a yöneltilen suçlar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” yer alıyor. Ayrıca “resmî belgede sahtecilik”, “özel belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” suçları da bulunuyor.
“Rüşvet verme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlamaları da Aktaş’a yöneltilmişti.
RIZA AKPOLAT’A 415 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ
Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a 415 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Savcılık, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ise 9 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar için de 12’şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.
İddianamede şüphelilere toplam 13 suç isnat edildi. Bu suçlar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma” ile “suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” bulunuyor. “Rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “rüşvetin temin edilmesine aracılık etme” suçları da iddianamede yer almıştı.
İddianamede, Aktaş’ın başlangıçta Diyarbakır, Adana ve Adıyaman gibi şehirlerde ihaleler aldığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yönetim değişikliğini fırsat bildiği ve rotasını İBB ile ilçe belediyelerine çevirdiği iddia edilmişti.
2020 yılından itibaren İETT, İSFALT ve İGDAŞ’ta ihaleler aldığı savunulan Aktaş’ın, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi’nde de ihaleler alarak örgüte “altın çağını” yaşattığı öne sürülmüştü.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihi olarak 27 Ocak’ı belirlemişti.
“Suç örgütü lideri” suçlaması yöneltilen ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen Aktaş’ın, AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerin sorgulanmaması ise dikkat çekmişti.
Aziz İhsan Aktaş kimdir, şirketleri nedir?
Suçlamaya konu şirketlerden Bilginay, 2007 yılında Antalya’da kuruldu. Şirket, 2014’ten itibaren Diyarbakırlı iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile aynı soyadlı Ramazan Aktaş ve Özkan Aktaş’ın yönetimine girdi.
2015 yılında merkezini Ankara’ya taşıyan Bilginay’ın yönetiminde de Aktaş soyadlı kişilerin yöneticilik yapmaya başladığı görüldü. Şirket, son olarak Haziran 2024’te 750 milyon liralık sermaye artırımında bulunmuştu.
Bilginay, birçok devlet kurumundan büyük ihaleler alan bir şirket. Bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel temini alanlarında faaliyet gösteren Bilginay’ın çalıştığı kurumlar da dikkat çekti.
Bilginay’ın hizmet verdiği kurumlar arasında Elektrik Üretimi Anonim Şirketi (EÜAŞ), Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Yargıtay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve çok sayıda kamu hastanesi yer almıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden de birçok ihale alan Bilginay, İGDAŞ ve İETT’ye hizmet verdi. Bilginay’ın ihale alıp hizmet verdiği belediyeler arasında İstanbul Beşiktaş, Mersin Silifke, Urfa Karaköprü, Mersin Akdeniz, Adana Büyükşehir, Trabzon Büyükşehir, İzmir Bornova, Urfa Haliliye, Isparta, Aydın Büyükşehir, İzmit, Adıyaman, Yozgat ve Erzurum Yakutiye de bulunuyordu.
AKP’li belediyelerle de çalışmıştı
Suçlamalara konu şirketler arasında yer alan İçkale ise 2015 yılında Bilginay’ın ortaklığıyla Diyarbakır’da kuruldu. Şirket, iki yıl sonra merkezini Ankara’ya taşıdı. Doğan Aktaş’ın sahibi olduğu İçkale şirketi, 2019 yılında merkezini İstanbul olarak belirlemişti.
Akaryakıt, lojistik ve inşaat alanlarında hizmet veren şirketin, birçok AKP’li ve CHP’li belediyeyle çalıştığı görüldü.
İçkale şirketinin çalıştığı ve ihale aldığı belediyeler arasında Gaziantep Büyükşehir, Kütahya, Küçükçekmece, Balıkesir, Beşiktaş, Esenyurt, Çerkezköy ve Bağlar bulunuyor. Elektrik Üretim A.Ş. gibi devlet kurumlarıyla da çalışan İçkale, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na da hizmet vermişti.
İçkale’nin, soruşturmaya konu Esenyurt Belediyesi’nden cemevi ve lise kampüsü yapımı ihalesi aldığı biliniyor. İçkale, 25 dönümlük arazide lise kampüsü ihalesini 2 Mayıs 2023’te 1 milyar liraya almıştı.