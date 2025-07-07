CHP'li 61 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke Meclis'e sunuldu
CHP’li 61 milletvekili hakkında hazırlanan 240 fezleke, Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunuldu. Fezlekede CHP listelerinden milletvekili seçilen ve şu an AKP'li Milletvekili olan Serap Yazıcı Özbudun'un imzası görüldü.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlık fezlekelerine dair açıklama yaptı.
Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin 135 milletvekilinden 61’i hakkında toplam 240 adet dokunulmazlık dosyasının TBMM’ye sunulduğunu duyurdu.
Günaydın'ın paylaştığı bilgilendirme yazısında imzacı olan kişinin CHP listelerinden milletvekili seçilen ve şu an AKP'li Milletvekili olan Serap Yazıcı Özbudun olduğu görüldü.
Günaydın, paylaşımın devamında "Müesses nizam şahane, öyle değil mi?" diye sordu.
Türkiye’nin birinci partisi CHP’nin 135 milletvekilinin 61’i hakkında 240 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM’de..— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 7, 2025
Cumhurbaşkanı aynı zamanda Türkiye’nin ikinci partisi AKP’nin Genel Başkanı..
“Müesses nizam” şahane, öyle değil mi? pic.twitter.com/4eLmgztTeU