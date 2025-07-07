CHP'li 61 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke Meclis'e sunuldu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlık fezlekelerine dair açıklama yaptı.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’nin 135 milletvekilinden 61’i hakkında toplam 240 adet dokunulmazlık dosyasının TBMM’ye sunulduğunu duyurdu.

Günaydın'ın paylaştığı bilgilendirme yazısında imzacı olan kişinin CHP listelerinden milletvekili seçilen ve şu an AKP'li Milletvekili olan Serap Yazıcı Özbudun olduğu görüldü.

Günaydın, paylaşımın devamında "Müesses nizam şahane, öyle değil mi?" diye sordu.