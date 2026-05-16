CHP'li Açıkel: Üreten satamamaktan, vatandaş alamamaktan şikayetçi

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, parti çalışmaları kapsamında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesindeki sebze ve meyve pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Mersin, Kayseri, Antalya, Ankara halinden kilosunu 80 liraya aldıkları domatesi 100 liraya satmaya çalıştıklarını belirten Boğazlıyan pazarı esnafı, akşam saatlerinde ellerinde kalan ürünü çöpe atmamak için fiyatını aldıkları fiyatın da altına indirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Açıkel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada hayat pahalılığına ve yoksullaşmaya dikkat çekti. Esnafın zor günler geçirdiğini ve satış yapamadığını aktaran Açıkel, maliyetlerin ve giderlerin yüksekliğine vurgu yaptı. Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ile yurttaşların alım gücündeki düşüşü de değerlendiren Açıkel, meyve almanın lüks hâle geldiğini belirtti. Esnafın işi bırakma noktasına geldiğini söyleyen Açıkel, şöyle konuştu:

"Benzeri bir şikâyeti pazarcı esnafımızdan da duyduk. 'Param olsa ben de faize yatıracağım, bu işi yapmayacağım' diyor. Hafız 80 yaşında bir ağabeyimizle, amcamızla karşı karşıya kaldık. 80 yaşında emekli, eşi Alzheimer hastası, 12 bin lira kira veriyor, 8 bin lira, 9 bin lira elinde kalıyor. Elindeki poşeti gösterdi. 600-700 liralık poşet masrafıyla nasıl yaşayacağını gözleri dola dola anlattı bize. Emeklilerimizin, esnafın durumu içler acısı. Üreten, ürettiğini satamamaktan, vatandaş alamamaktan şikayetçi. Pazarcı esnafı ise kar edememekten, zararına bu işi yapmaktan şikayetçi. Evde sadece faturaları ödeyecek kadar bir iş dönüşünden şikayetçi. Gördüğünüz gibi pazarda bir kalabalık da yok. Temel ihtiyaçlar dışında satılan bir şey yok. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin propagandası maalesef burada çalışmıyor. Milletvekilleri, belediye başkanları pazara milletin içine çıkamıyorlar. 'Gelsinler onlara söyleyeceğimiz sözler var' diye vatandaşımız şikayetlerini dile getiriyor. "

"DESTEK VERİLMEDİĞİ İÇİN ÇİFTÇİMİZ TARIMDAN UZAKLAŞIYOR"

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Mert Ertekin’i ziyaret edip, ilçe örgütünde partililerle de bir araya gelen Açıkel, AKP hükümetinin çiftçiye gerekli desteği vermediğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Burada buğday, mercimek, nohut, pancar başta olmak üzere hayvancılık çok yüksek potansiyele ve geçmişten çok büyük bir üretime sahip. Fakat maalesef ihmal edilen köylülük ve çiftçilik bir taraftan sanayisizleşen Yozgat, 6 milletvekili çıkarırken 3 milletvekili çıkarır bir duruma düşmüş. Şehir sürekli göç veriyor, köyler boşalıyor, atölyeler boşalıyor, tarlalar boşalıyor, ekilmiyor. Destek verilmediği için çiftçimiz fakirleştiriyor ve tarımdan uzaklaşıyor. Bunun sonucunda, esnafın alım gücü olmayan vatandaştan mütevellit siftah yapamaması, gününü zararla geçirmesine anlamına geliyor.

"YOZGAT'TA ESNAF AZ MÜŞTERİ FAKAT YÜKSEK KİRAYLA, VERGİLERLE BOĞUŞUYOR"

Ciddi yüksek kira maliyeti var. Yozgat'ta esnaf az müşteri fakat yüksek kirayla, vergilerle boğuşuyor. Bütün bunlar Yozgat'ın cazibe merkezi olmaktan çıkarıp göç veren ve nüfusu yaşlanan, tarlaları boş kalan ürettiği ürünü para etmeyen bir kente dönüşmesine sebep oluyor. İç Anadolu'nun Çukurova'sı gibi. Burada hem bahçecilik hem hayvancılık hem tarım konusunda büyük potansiyel var. Fakat bunlar sanayiye dönüşmediği için gençlerimiz iş bulamıyor. Yem ithal, fabrika ithal, çoban ithal, tohum ithal, para ithal, bu Türk milletine reva görülecek bir düzen değil. Bu kara düzeni anlatacağız. Çözüm önerilerimizi de geliştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisimiz de çalışıyor. Seçim sathına girerken daha yüksek propaganda ve motivasyonla aranızda olacağız."