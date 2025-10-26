CHP'li aday kurayla kazanmıştı, AKP mahkemeye başvurmuştu: Bayrampaşa AKP'ye geçti

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayının kazanması üzerine AKP'nin mahkemeye başvurmasının ardından Bayrampaşa'da ikinci defa başkanvekili seçimi gerçekleştirildi.

Saat 18:00'de başlayan yoğun güvenlik önlemleri içinde yapılan seçimlerde AKP'li İbrahim Akın ile CHP'li Recep Öztürk "yarıştı".

Seçimin neredeyse her turunda oy verme işleminin tamamlanıp sayıma geçilmesinin ardından gerginlik yaşandı, arbede çıktı.

Birinci tur sayım işlemi sırasında AKP'nin adayı İbrahim Akın'ın isminin yanlış yazılması üzerine oyun iptal edilip edilmeyeceği konusu tartışma yarattı. Tartışma arbedeye dönüştü. Akın'ın isminin neredeyse her turda hatalı yazılması ise "geçersiz oy" tartışması yarattı. Akın'ın ismi "İBRAHİM AKIH", "İbrahim Aleın", "İbrahim Akin" şeklinde yazıldı.

AKP İL BAŞKANI: "BURASI HUKUK DEVLETİ"

AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bir oyun geçersiz sayılmasına tepki göstererek, "Burası hukuk devleti. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir irademizi asla gasp ettirmeyiz. İrade gaspına asla müsaade edemeyiz" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK: VARSA CESARETİNİZ SANDIĞI BAYRAMPAŞA HALKININ ÖNÜNE GETİRİN

Seçimi takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ilk turda yaşanan arbedenin ardından AKP sıralarına tepki gösterdi. Çelik, "Sen buraya çökmeye çalışan bir adamsın" dedi. İkinci turda da AKP'li adayın isminin yanlış yazılması üzerine Çelik, Meclis Başkanı'na seslenerek, "Sayın Başkan, Belediye Başkanlarını tehdit ederek bize katılmazsan tutuklanırsın diyerek, belediye meclis üyelerini tehdit ederek teklifte bulunarak bu belediyeye çökmeye çalışanlar lütfen yerlerine otursun. Siz seçimi devam ettiriniz" dedi. Çelik, AKP sıralarına seslenerek, "Buraya tehditle, şantajla çökmeye çalışanlar yerlerine otursunlar. Onları yerlerine oturmaya davet ediyorum. Öye siyasal yargının gücünü arkanıza alarak, kolluğu arkanıza alarak, bürokrasiyi arkanıza alarak olmaz. Varsa cesaretiniz, bir gram cesaretiniz varsa getirin Bayrampaşa halkının önüne koyalım sandığı. Öyle siyasallaşmış yargıyla belediyelere çökmeye çalışmayın" dedi.

AKP'li adayın isminin yanlış yazılması nedeniyle mecliste arbede yaşandı.

İLK TUR SONUÇLARI

AKP grubunun itirazı kabul edildi, geçersiz sayılan oylar geçerli sayıldı:

AKP: 19

CHP: 18

İKİNCİ TUR OYLAMASI BİTTİ: YİNE AKP'Lİ ADAY İSMİ NEDENİYLE GERGİNLİK YAŞANDI

İkinci tur oylaması sona erdi. AKP adayı 18, CHP adayı 18 oy aldı. Bir oy ise AKP adayının isminin yanlış yazılması nedeniyle geçersiz sayıldı. Bunun üzerine yaşanan arbedede meclis kürsüsüne su şişesi fırlatıldı, özel güvenlik ekipleri salona geldi.

3'ÜNCÜ TURDA AKP ADAYI 19, CHP ADAYI 18 OY ALDI

Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçimlerinin üçüncü turunda AKP 19, CHP ise 18 oy aldı. Seçim dördüncü turla devam etti.

4'NCÜ TURDA SONUÇLANDI

4'ncü turda sonuçlanan seçimle birlikte AKP Grubu'nun adayı İbrahim Akın, Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili oldu.

İBRAHİM AKIN HALK OYUYLA SEÇİLMİŞÇESİNE KONUŞTU: AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİ TEKRAR GETİRDİK

Bayrampaşa Başkanvekili olan İbrahim Akın, halk oyuyla seçilmişçesine konuştu. Akın, "Bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş bulunmaktayız" dedi.

SEÇİMİN USULÜ

Seçimlerde 1'inci turda 26 oy, 2'nci turda 26 oy 2/3 şartı aranıyor. 3'üncü turda salt çoğunluğun bir fazlası olan 20 oy şartı aranıyor. 4'üncü turda ise son ikiye kalan adaylardan hangisi daha çok oy aldıysa seçimi kazanıyor ancak beraberlik olması durumunda kura ile başkanvekili seçiliyor.