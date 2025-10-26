CHP'li aday kurayla kazanmıştı, AKP mahkemeye başvurmuştu: Bayrampaşa'da yeniden seçim yapılıyor

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde CHP'nin adayının kazanması üzerine AKP'nin mahkemeye başvurmasının ardından Bayrampaşa'da ikinci defa seçim yapılıyor.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'da belediye başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanmış, 17 Eylül 2025'te ise görevden uzaklaştırılmıştı.

Mutlu'nun yerine başkanvekilinin Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden belirlenmesi yönünde karar alınmıştı. 21 Eylül'de yapılan başkanvekilliği seçiminde ilk dört turda AKP ve CHP'li adaylar arasındaki eşitlik bozulamamıştı.

Dört turun sonunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın arasından başkanvekili seçimi için kura çekimi yapılmıştı.

Kura çekimi neticesinde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili olmaya hak kazandı. Kura çekiminin ardından AKP, süreci mahkemeye taşımıştı.

Bayrampaşa'da kura ile belirlenen başkanvekili seçimleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi öncesinde CHP'den üç meclis üyesi istifa etmişti.

37 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde son istifaların ardından CHP'nin 18'e düşmüş; AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin sayısı ise 19'a yükselmişti.