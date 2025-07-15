CHP'li Adem: Çiftçiye ceza kesenler faturayı sandıkta ödeyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçilerin maliyetleri karşılayamayıp ürünlerini sokağa dökerek yaptıkları protestolara yönelik uygulanan cezalara ilişkin, "Çiftçiye ceza kesenler bu halkın sofrasına ateş düşürdüklerini unutmasın. O cezayı, en ağırını sandıkta millet kesecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçilerin maliyetleri karşılayamayıp ürünlerini sokağa dökerek yaptıkları protestolara yönelik uygulanan cezalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Erhan Adem açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir çiftçi, gece gündüz alın teri dökerek yetiştirdiği domatesi, biberi, meyveyi neden sokağa döker? Bu ülkede hiçbir üretici keyfinden ürününü ziyan etmez. Ürettiğinden kazanamadığı, emeğinin karşılığını alamadığı içindir bu feryat. Ancak bu çığlığı duyması gerekenler çareyi yine baskıda, yine cezada buluyor.

"YILLARDIR TARIMI RANTA TESLİM ETTİNİZ, ŞİMDİ Mİ CEZA AKLINIZA GELDİ?"

"Bugün çiftçiye ceza kesenler, yıllardır bu ülkenin tarım alanlarını ranta, betona teslim ederken neredeydi? Tohumu, gübreyi, mazotu dışarıdan alıp, sonra da ‘üretemiyorsanız ithal ederiz’ diyerek başka ülkelerin çiftçisini desteklerken neredeydi? Bu ülkenin üreticisini sistemli biçimde bitirirken ceza yoktu, denetim yoktu; şimdi mi cezayı hatırladınız?

"ÇİFTÇİYE CEZA DEĞİL, ÜRETİMSİZLİĞE CEZA KESİLMELİ"

Tarım ürünlerini sokağa döktü diye çiftçiye ceza kesmek; yangına su değil, benzin dökmektir. Üreticinin sesi kısılarak tarım kurtarılamaz. Bu uygulamalarla ne tarımı güçlendirebilirsiniz ne gıda krizini engelleyebilirsiniz. Sokağa dökülen sadece ürün değil, aynı zamanda iktidarın iflas etmiş tarım politikalarıdır.

"BU HALK CEVABINI SANDIKTA VERECEK"

Buradan açıkça söylüyorum: Üreticiyi değil, üretimsizliği cezalandırın. Çiftçiye ceza kesenler, bu halkın sofrasına ateş düşürdüklerini unutmasın. O cezayı, en ağırını, sandıkta millet kesecektir.

"PLANLI VE YERLİ ÜRETİM ODAKLI TARIM SÖZÜ VERİYORUZ"

Tarımda planlı üretim, maliyet odaklı destekleme, ithalata değil yerli üretime dayalı bir tarım politikası bizim sözümüzdür. Çiftçiyi cezalandıran bu anlayışa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.