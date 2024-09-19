CHP'li Adem'den AKP'li vekile 'çuval' tepkisi: "Bu kadar pervasızlığa nasıl izin veriliyor?"

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci’nin Türkiye Şeker Fabrikaları’na milyonlarca liralık çuval satmasına tepki göstererek "Halkın alın teriyle dalga geçiliyor, bu düzen artık sürdürülemez. Bu kadar pervasızlığa nasıl izin veriliyor?" dedi.

Adem, BirGün'ün ortaya çıkardığı skandala ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sahte gübre anımsatan Adem, "Şimdi de AKP'li bir milletvekilinin kamuya çuval satarak servetini katlamasını izliyoruz. Bu, halkın gözünün içine baka baka yapılan bir hukuksuzluk ve adaletsizliktir" ifadelerini kullandı.

ktidarın kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekmeye devam ettiğini vurgulayan Adem, "Sahte gübre yandaşlardan, çuvallar milletvekillerinden! Halkın alın teriyle dalga geçiliyor, bu düzen artık sürdürülemez" sözlerine yer verdi.

"HESABINI VERECEKLER"

Adem, sözlerini şöye tamamladı:

"Bu kadar pervasızlığa nasıl izin veriliyor? Bir milletvekilinin hem yasama organında görev alıp hem de kamu ihalelerinden milyonlarca liralık kazanç elde etmesi, ahlaki ve hukuki açıdan kabul edilemez bir durumdur. Halkın çıkarlarını savunmakla yükümlü olanlar, kamudan beslenerek kendi çıkarlarını büyütüyor. Vatandaş borçla, işsizlikle boğuşurken, milletvekili çuval satarak milyonlar kazanıyor. Bu adaletsizliğin hesabını verecekler!"

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Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 26 Haziran 2024 tarihinde 50 kilogramlık şeker çuvalı alımı için ihale düzenledi. 7 Ağustos tarihinde imzalanan söyleşmeyle, ihaleyi AKP Milletvekili Özkeçeçi ile aile üyelerinin sahibi olduğu Antep merkezli Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı ve şirkete yaklaşık 115 milyon TL ödeneceği açıklandı.