CHP'li Adem'den RTÜK'ün cezalarına tepki: Bu ülkenin medyasını susturamayacaksınız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem RTÜK'ün cezalarına tepki gösterdi.

RTÜK'ün Halk TV’ye 10 gün ekran karartma, Tele 1’e ve Sözcü TV’ye de para cezaları verilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adem, şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK, yine görevini hatırlamış gibi yapıp sadece muhalif kanallara ceza yağdırmış: Halk TV, TELE1, Sözcü TV… Bu artık sansür değil, açık bir gözdağıdır. İktidarın hoşuna gitmeyen her eleştiriyi 'halkı kin ve düşmanlığa sevk' bahanesiyle susturmaya çalışmak, ne demokrasiyle ne de anayasal basın özgürlüğüyle bağdaşır. İktidar yanlısı kanallar her gün yalan haberle kamuoyunu manipüle ederken ceza görmüyor; muhalif kanallar ise halkın sesi olduğu için sistematik biçimde hedef alınıyor. Bu ülkenin medyasını susturamayacaksınız. Eleştiri suç değildir, gazetecilik suç değildir. Gerçekler ekranlardan silinemez!"